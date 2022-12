Kõik 18 õppusel osalenud Saksa lahingumasinat lakkasid töötamast

Hiljuti saatis kindral Ruprecht von Butler Saksa relvajõudude juhile kirja ja ütles, et tema käsutuses olevad jalaväe lahingumasinad on väga kehvas seisukorras. Kirja sisu lekkis meediasse, vahendas Politico.

"Isegi kõige parema ettevalmistamise korral on sõidukite valmisoleku küsimus muutunud loteriiks. Sel kuul toimunud õppusel langesid kõik 18 kaasaegset Saksa jalaväe lahingumasinat rivist välja," kirjutas kindral.

Järgmisel aastal osaleb Ruprecht von Butleri üksus NATO kiirreageerimisüksuses VJTF.

Kindral viitas jalaväe lahingumasinatele Puma. Masinaid tabasid erinevad rikked, ühe masina pidid sõdurid üldse maha jätma. Pumad on mõeldud jalaväelaste transpordiks lahinguväljal.

Pumaga seotud probleemide tõttu peab Bundeswehr kasutama tihti nende eelkäijaid, 1970. aastatel toodetud Mardereid. Berliin pole seni ka Mardereid Ukrainale tarninud.

Lambrecht kommenteeris esmaspäeval erakorralist kohtumist.

"Kuni sõiduk ei osutu stabiilseks, niikaua teist partiid ei tellita. Parlamendi kriitika on õigustatud," ütles Lambrecht.

"Me andsime eelmisel nädalal rohkem raha, et osta juurde Pumasid. Minister tegi õige otsuse selle peatamisel. Kuni vead pole välja selgitatud, rohkem oste ei tehta," ütles Saksa parlamendi kaitsekomisjoni juht Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

CDU parlamendisaadik Johann Wadephul kritiseeris Bundeswehri kehva olukorda.

"Puma probleemid olid teada juba mõnda aega. Kuid nii firma kui ka sõjavägi ütlesid juba aasta tagasi, et põhiprobleemid on lahendatud," ütles Wadephul.

Hiljutistel õppustel osales ka Saksamaa peamine lahingutank Leopard II. Kindrali sõnul esines Leopard õppustel palju paremini.

Bundeswehri probleemid pole juba ammu saladus. Saksa armeest on saanud lääne meedias naerualune. Politico ironiseeris, et see on võib-olla isegi hea, et Saksamaa pole saatnud Ukrainale tanke.