Poola tahab anda Ukrainale Leopard tanke

Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnul peetakse parasjagu läbirääkimisi ja ettevõtmisele otsitakse laiemat toetust.

Poolal on 240 Leopard tanki. Nende üleandmisega peab nõustuma ka Saksamaa.

Morawiecki sõnul on Varssavi tegelenud juba mitu kuud selgitustööga, et Ukrainasse jõuaks nüüdisaegne sõjatehnika.

"Me peame koos meie presidendiga läbirääkimisi, mille eesmärk on luua laiem riikide koalitsioon, mis suudaks selle nüüdisaegse varustuse Ukrainale üle anda. See on kõik, mida ma saan praegusel hetkel öelda. Ka president on kaasatud, läbirääkimised käivad. Arutasin seda Saksa kantsler Olaf Scholziga paar nädalat tagasi Brüsselis ja usun, et saame sellest lähipäevil rohkem teada anda," rääkis Morawiecki.