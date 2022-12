Üldarst: iga libedaga kukkumise pärast ei pea kohe EMO-sse ruttama

Mitmetes kohtades on teed praegu väga libedad.

"Esmaspäevased prognoosid jäävihma osas osutusid paraku tõeseks ja tõesti on seda üle Eesti maha sadanud. Kella viiene väljavõte näitas, et kõige hullem on olukord Pärnumaal ja Viljandimaal, kus on tõesti väga-väga libe," lausus transpordiameti osakonnajuhataja Andres Piibeleht.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on ekstreemsed olud jäävihma puhul paratamatud, sest pidevalt uuesti tekkiv jääkiht katab maha puistatud killustiku. Kuigi praegu kõnniteed väga libedad ei ole, ütles Svet, on valmisolek olemas.

"Osa kõnniteede, ülekäiguradade, ühistranspordipeatuste hooldus on muutunud kaks korda intensiivsemaks. See tähendab seda, et uus killustikukiht sinna tekib ka kiiremini. Teine muutus on killustikuga kastid, mis meil ühistranspordipeatustes asuvad ja ka tugevam järelevalve, mida me teostame," rääkis Svet.

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini (EMO) keskuse üldarst Raivo Rohtla ütles, et jalakäijate kukkumiste korral on kõige tavalisemateks vigastusteks hüppeliigeste ja randmete traumad. Tema sõnul ei pea siiski kohe erakorralise meditsiini osakonda minema, vaid alustada võiks valuvaigisti võtmisest ja külma peale panemisest.

"Enamasti need traumad ei ole sellised, et need vajaksid väga ruttu EMO-sse tulekut, väljaarvatud juhtudel kui on funktsioonihäire, ei saa kõndida, on suurt deformatsiooni näha näiteks suurtel luudel, randmes. Siis tuleb kindlasti tulla, aga muudel juhtudel, kus väliselt väga palju midagi viga ei ole, võib natuke ajastada EMO-sse saabumist, et väga kiire sellega ei ole," lausus Rohtla.

Kuigi teisipäeva õhtu jooksul võivad teeolud veelgi hullemaks minna, siis kolmapäeval peaks soojema temperatuuriga olukord veidi paranema.