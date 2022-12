Venemaal avati gaasiväli, mille gaas tarnitakse Hiina

Venemaa president Vladimir Putin avas kolmapäeval pidulikult Kovõtka gaasivälja Siberi idaosas. Ka Vene-Hiina gaasijuhe Siberi Jõud (Сила Сибири) pandi täiel võimsusel tööle, vahendas Reuters.

Jakuutias asuv Kovõtka gaasimaardla on Venemaa idaosa suurim. Gaasijuhet Siberi Jõud hakati ehitama 2014ndal aastal ja see lülitati osalise võimsusega tööle 2019ndal aastal. Gaasijuhtme pikkus on 3000 kilomeetrit ja leping gaasi tarnimiseks Hiinale on sõlmitud 30neks aastaks.

Kovõtka gaasimaardlas on hinnanguliselt 1,8 triljonit kuupmeetrit maagaasi. Siberi Jõu kaudu suudetakse aastaks 2025 tarnida hinnanguliselt kuni 38 miljardit kuupmeetrit maagaasi Venemaalt Hiina. Praegu on Venemaa Hiina jaoks tähtsuselt kolmas gaasi tarnija.

2019. aastal tarnis Venemaa sama gaasitoru kaudu Hiinale 10 miljardit kuupmeetrit maagaasi.

Gaasimaardla avamine on osa Venemaa püüdlusest suunata oma gaasi tarned Euroopa asemel Hiina, kuna Euroopa Liit ja teised lääneriigid on püüdnud vähendada enda sõltuvust Vene maagaasist ja naftast.

Veebruaris jõudis Venemaa Hiinaga kokkuleppele, mille kohaselt Venemaa suurendab gaasi tarneid Hiina ka läbi väiksema, Vene Kaug-Idas paikneva, gaasitoru kaudu.

Venemaa kavatseb ehitada ka veel ühe uue gaasitoru Hiina varustamiseks, mille nimeks peaks saama Siberi Jõud 2. See gaasitoru kulgeks läbi Mongoolia ning selle kaudu saaks Venemaa tarnida Hiinale veel täiendavalt 50 miljardit kuupmeetrit maagaasi iga aasta.

Endine Vene president Dmitri Medvedev tegi hiljuti Hiinasse üllatusvisiidi.