Erakonnad jõudsid perehüvitiste seaduse muutmises kokkuleppele

Riigikogu juhatus kutsub kokku täiendavad istungid 28. detsembriks, et võtta muudetud kujul vastu presidendi poolt välja kuulutamata jäetud perehüvitiste seadus. Riigikogu esimehe Jüri Ratase (KE) sõnul on seaduse käesoleval aastal vastuvõtmiseks poliitiline soov olemas.

"Me otsustasime, et viis fraktsiooni ühiselt teevad ettepaneku koguneda 28. detsembril, et arutada presidendi poolt tagasi lükatud seadust," ütles Ratas ERR-ile.

"Kuulates ära fraktsioonide juhid või esindajad, on mul tunne, et see poliitiline soov see sellel aastal vastu võtta on olemas," lausus Ratas.

"Mulle tundub, et üksmeel on selles, et seda muuta. Kuidas täpselt fraktsioonid seda muutmist ette näevad, eks seda siis ole näha. Ma loodan küll, et see suudetakse vastu võtta selliselt, et seal siis seda põhiseaduslikku riivet ei ole, mida president ette nägi," rääkis Ratas.

Ta märkis, et suure tõenäosusega hakkaks seadus kehtima jaanuaris, aga uued määrad hakkaksid ilmselt kehtima alates veebruarist ja kevadel tehtaks jaanuari osas tasaarveldus.

Kokku tuleb Ratase sõnul 28. detsembril viis erakorralist istungit, sest samal päeval on ka Keskerakonna ettepanek arutada haiguspäevade hüvitamist kahel erakorralisel istungil.

Isamaa fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul jõudsid erakonnad kokkuleppele, et seadusest võetakse välja presidendi poolt viidatud probleemse lause: "eeldatakse, et lasterikka pere toetus arvatakse elatise välja võtmise ajal ainult juhul kui see makstakse ühiste laste eest."

"See lause tõenäoliselt võetakse välja," sõnas Sibul.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles, et plaanis on täiendada ka eelnõu seletuskirja, et vastata presidendi tõstatatud probleemile, et erineva suurusega perede erinevat kohtlemist ei põhjendata piisavalt.

President Alar Karis jättis välja kuulutamata riigikogus 7. detsembril vastu võetud perehüvitiste seaduse, kuna see sisaldab tema hinnangul normitehnilist praaki, mis on vastuolus põhiseadusega. Karis ütles, et riigikogu peab seadust uuesti arutama ja viima selle kooskõlla põhiseadusega.