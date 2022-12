Teise samba fondidel oli tänavu kehv aasta

Kui aga vaadata pensionifondidesse raha kogumise ajalugu tervikuna, siis kui välja jätta kriisiaasta 2009, on pensionifondide väärtus kogu aeg kasvanud. Pensionifondide kasv jõudis tippu eelmise aasta novembris ja tänavu on fondide väärtust tabanud esimene suurem langus üle kümne aasta.

Kõige enam on Eesti pensionikogujate raha Swedbanki pensionifondides. Kõikide Swedbanki pensionifondide aastane tootlus oli 10 protsenti ja enamgi negatiivne.

"Oli väga keeruline ja turbulentne aasta, surve all olid nii võlakirjaturud kui aktsiaturud ja ilmselgelt see peegeldub ka meie pensionifondide tulemuses. Tulemused sellises lühikeses perspektiivis ei olnud rõõmustavad, positiivset tootlust sellest aastat ei tulnud," rääkis Swedbank Investeerimisfondide juht Age Petter.

SEB pensionifondide, mis on kokkuvõttes turumahult kolmandal kohal, tulemused oli sama viletsad. Ka siinsete teise samba aastatootlused oli üle 10 protsendi negatiivsed.

"See aasta kindlasti ei ole hea olnud. Üks aasta on pensionifondi mõttes üsna lühike aeg, tavalise inimese horisont on 40-45 aastat, nii et pikemajalisel on asjad endiselt hästi. Kui vaadata aktsiasse investeerivad pensionifonde viimase paarikümne aasta lõikes, siis tootlus on endiselt täiesti korralik. Ta ületab ka inflatsiooni nende fondide puhul, mis on saanud aktsiatesse rohkem investeerida. Selle aasta algusest tõesti on enamik fonde miinuses ja mis võib-olla selle aasta puhul eriline on, on see et, üsna palju on miinuse ka madalama riskiga võlakirjadesse investeerivad fondid," ütles SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

Eelmistele vastukaaluks mahult kõige suurem fond LHV Pensionifond L suutis tänavu näidata positiivset tootlust. Üldise negatiivse tootluse kõrval näitasid veel kaks LHV fondi positiivseid tulemusi.

"Kui üldiselt räägitakse, et see aasta kahjuks pigem on pensionivara langenud, siis meie kolme suurema fondi peale kokku oleme suutnud klientide vara kasvatada natuke enam kui 35 miljonit eurot. Vahel räägitakse, et võrdleme aktiivset juhtimist ja passiivse juhtimisega, siis meil on aktsiad L näitel ainult 25 protsenti, ülejäänu on erakapitalifondid, kinnisvara, laenud kohalikele ettevõtete, võlakirjad, mis on nüüd taas täitsa investeerimisklass," rääkis LHV Varahalduse juht Vahur Vallistu.

Luminor andis teada, et nende pensionifondide varade mahud on sel aastal kahanenud ligi 20 protsenti.

Eelmise aasta septembris enne teise samba kogumise vabatahtlikuks muutmist oli pensionifondide kogumaht 5,3 miljardit eurot. Seejärel langes väljavõetud pensionite tõttu vara maht ühe kuuga 4,2 miljardile. Tänavuse aastaga on vara maht vähenenud neljale miljardile eurole.