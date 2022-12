Politsei tabas pühade ajal purjus juhte ja sai rohkem perevägivallateateid

Selleks, et tabada purjus liiklejaid, on politsei iga päev reide korraldanud. Liikluspolitsei on reedel Tallinnas ja Harjumaal õhtuni väljas ning kontrollib neid, kes saabuvad tagasi linna, aga ka neid, kes linnas liiguvad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommikul oli Järvevana teel palju sõitjaid ning rohkem kui poole tunni jooksul pidid kõik puhuma.

"Esimese poole tunni jooksul, mis see post meil siin teel üleval oli, on kaks juhti liiklusest kõrvaldatud. Mõlemad on väärteoasjad, nende suhtes alustatakse menetlust," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklusjärelevalve keskuse välijuht Marek Vähi.

Järvevana teel said sajad korralikud juhid oma sõitu jätkata. Kui aga vaadata tagasi kogu pühadeajale, siis pilt Eestimaa teedelt polnud sugugi rõõmustav.

"Ma ei saaks öelda, et meil on pühad rahulikult läinud. Praeguseks hetkeks on Eesti teedelt kõrvaldatud 97 joobetunnustega juhti, viis narkokahtusega, siis veel on meil kolm rasket liiklusõnnetust juhtunud. Õnneks pole küll hukkunuid, aga läbiv teema on ikka joobes juhtimine. Need liiklusõnnetused, mis on toimunud, on ka joobes juhtide süül toimunud," tõdes Vähi.

Puhumisreid jätkus Lasnamäel ning bussi roolist tuli lahkuda liinibussi juhil. Buss oli alustanud teekonda Tallinnast Rakverre.

"Bussijuhil on ka alkoholi tarvitamise tunnused - ta on praegu tõendusliku alkomeetri juures Täpset numbrit ma öelda ei oska ja seda ma teile ka antud hetkel ei ütle, kuna menetlus on alles algamas. Buss oli Tallinna bussijaamast teel Rakverre. Mõned kilomeetrid Tallinna bussijaamast eemal me ta kinni pidasime ja sellise kahetsusväärse asja tuvastasime tal," rääkis liiklusjärelevalve keskuse välijuht.

Politsei oli pühade ajal ja on ka enne aastavahetust teedel tavapärasest suuremate jõududega liiklust rahustamas.

Politsei registreeris kolme päeva jooksul 165 lähisuhtevägivalla juhtumit. 30 korral olid ohvriteks või pealtnägijateks lapsed.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss ütleb, et on olnud ka selliseid olukordi, kus helistavad lapsed, et kutsuda abi.

"Ma arvan, et kõige kurvem ongi see, et täiskasvanud lahendavad enda konflikte, aga nad ei pane ennast lapse mõttemaailma kuidagi. Ja vaesed lapsed, kes seda kõike pealt näevad ja püüavad siis kuidagi abi kutsuda," lausus Kirss.

Ta lisas, et politsei soovitab kõigil, kes kuulevad naaberkorterist lähisuhtevägivalla viitavad helisid, näiteks karjeid või nuttu, julgelt helistada 112.

"Teie kõne ja märkamine on oluline," ütles Kirss.