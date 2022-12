Turistid on pärast mitut koroona-aastat jälle Tallinnasse jõudnud

Pärast pikki koroona-aastaid on turistid jälle pühade ajal Tallinnas ja pandeemiaeelne tase on saavutatud.

Tallinna talvine turistilõks on vaieldamatult jõuluturg, mis ka sel aastal mitme rahvusvahelise väljaande tunnustuse pälvis. Juba 13 aastat turul kauplemas käiv Tiia ütles "Aktuaalsele kaamerale", et turistidest tänavu puudust pole.

"Negatiivsusest on siiber ja nüüd nad soovivad midagi rõõmsamat ja tulevad jõuluturule," ütles jõuluturu müüja Tiia.

Hotellid ja eelkõige vanalinna majutusasutused on nädalavahetusteks välja müüdud. Hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Killu Maidla sõnul päris täpseid numbreid veel öelda ei saa.

"Selle põhjal, mis me praegu näeme siin võrdlusandmebaasidest, võib tegelikult öelda, et detsembri esimene pool on olnud täiesti võrreldav kriisieelse ajaga 2019. aastal," lausus ta.

Kuigi Vene turistidel on sõja tõttu keelatud Eestisse siseneda, on jõuluturul ostjate seas palju neid Vene kodanikke, kes külastavad oma lähedasi. Nii läheb müük kas sama hästi või isegi paremini kui eelmisel aastal, mil turiste oli koroona tõttu vähem.

"Ma arvan, et see aasta läheb päris hästi. Eelmise aastaga võrreldes on müük üsna sarnane," lausus jõuluturu müüja Boris.

Kogu aasta lõikes päris pandeemiaeelsele tasemele veel jõutud pole. 2019. aastaga võrreldes on turistivoog taastunud 70 protsendi ulatuses. Esimese kümne kuuga oli Tallinnas tänavu umbes 2,1 miljonit ööbimist, koroonaeelsel ajal oli ööbimisi pisut üle kolme miljoni.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm ütles, et nüüd on meil taas soomlased - Soome turistid moodustavad poole turistide koguarvust ja nende hulk on taastunud 85 protsendi tasemele, mis on juba päris hästi.

"Lisaks soomlastele käivad Tallinnas ka lätlased, sakslased ja inglased. Ja ka siseturism on tegelikult märksa kõrgemal tasemel, kui ta kunagi on olnud," kinnitas Vimm.

Hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla ütleb, et turisti käitumine on mõnevõrra muutunud. Varasemast enam tehakse viimase hetke broneeringuid.

"Kui me täna jaanuarikuud vaatame, siis meil ei ole küll põhjust rõõmustada, aga me teame, et need broneeringud tulevad viimasel hetkel. Detsembrikuu kogunes ka täpselt niimoodi, et nädal aega ette või isegi veelgi lühemalt, järjest tuli tellimusi peale ja peale," tõdes ta.

Välisturistide kõrval on tee Tallinna tagasi leidnud ka siseturistid. Ühepäevaseid kruiisitajaid on aga jäänud vähemaks.