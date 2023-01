FT: Briti relvajõud tahavad, et London suurendaks kaitsekulutusi veelgi

Ajaleht Financial Times kirjutab, et detsembri alguses käisid Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ja relvajõudude juht admiral Tony Radakin peaminister Rishi Sunaki juures ja küsisid armeele juurde rohkem raha.

Kohtumisel tagasid Wallace ja Radakin, et Suurbritannia armee saab täiendada oma relvavarusid, vahendas Financial Times.

"Kaitsekulutused on järgmisel aastal kaitstud inflatsiooni eest ja prognooside kohaselt kasvavad need umbes 50 miljardi naelani (56 miljardit eurot)," ütles hiljuti Wallace. Pole veel siiski selge, mis saab Suurbritannia kaitse–eelarvest pärast 2023. aastat.

Eelmisel aastal oli Suurbritannia kaitse-eelarve umbes 46 miljardit naela (52 miljardit eurot). NATO riikidest kulutab sõjaväele rohkem raha ainult USA.

"On selge, et Ukraina sõja tõttu on tähelepanu suunatud uuesti Suurbritannia kaitsevõimele ja selle rahalisele jätkusuutlikkusele," ütles Ühendkuningriigis tegutseva Royal United Services Institute'i (RUSI) kaitsepoliitika ekspert Malcolm Chalmers.

Suurbritannia relvajõud proovivad tagada, et riigi armee suudaks toime tulla kasvavate ohtudega maailmas. Peaminister Sunak on aga kulutuste suurendamisel ettevaatlik.

"Nii peaminister kui ka mina mõistame vajadust, et kaitsekulutusi tuleb suurendada. Kuid enne selle kohustuse võtmist on vaja kulutused läbi vaadata ja koostada nendest terviklik ülevaade," ütles rahandusminister Jeremy Hunt.

Kaitseministeerium plaanis järgmise kümnendi jooksul hankida umbes 273 miljardi euro eest uut sõjalist varustust. See plaan aga ei arvesta inflatsiooni kiirenemist ja naela nõrgenemist. Kriitikud leiavad samuti, et Suurbritannia hanke programm pole piisavalt efektiivne.

"Me kulutame ilmselgelt rohkem ja saame vähem vastu. Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja Hispaania teevad asju paremini, kiiremini ja odavamalt," ütles sõjaekspert Francis Tusa.