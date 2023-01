WSJ: Hiina ettevõtjad üritavad kohaneda piirangutejärgse ajastuga

Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas Hiina ettevõtjad proovivad nüüd kohaneda koroonapiirangute järgse ajastuga. Ettevõtjad kurdavad, et paljud töötajad jäid koroonaviiruse tõttu haigeks.

Hiina võimud tühistavad koroonapiiranguid, ettevõtjad väidavad aga, et peavad korda saama oma tarneahelad. Viirus levib nüüd riigis kulutulena. Hiinas asuva mänguasjade tootja Shenzhen Jiaoyang Industrial Co juht Hong Binbin ütles, et viimase kahe nädala jooksul haigestus 90 protsenti firma töötajatest. Firma äritegevust räsib nüüd tööjõupuudus, vahendas The Wall Street Journal.

"Kõik jäid haigeks peaaegu samal ajal," ütles Hong Binbin.

Hiina ettevõtjad ütlevad, et polnud piirangute kaotamiseks valmis. Hiina teenindussektoris langes aktiivsus madalaimale tasemele alates 2020. aasta veebruarist, majandusteadlased hoiatasid uute tarnehäirete eest.

"Maailm on tarneahelate kaudu Hiinaga ühendatud. Hiina probleemid mõjutavad ülemaailmset tootmist," ütles Yale'i ülikooli teadur Stephen Roach.

Maailmamajandus jaheneb ja see vähendab nõudlust Hiinas toodetud kaupade järele veelgi. Hiina eksport langes novembris aastases võrdluses 8,7 protsenti, mis on suurim kukkumine alates 2020. aasta veebruarist.

Ettevõtjate sõnul hakkas viirus kiiresti levima juba detsembri alguses. Viiruse leviku tõttu jäävad paljud inimesed koju ja kulutavad vähem raha teenustele.

"Detsembri viimasel nädalal oli palju vähem tellimusi kui tavaliselt. Kolmapäeval oli 90 tellimust, tavaliselt on 500 tellimust," ütles Shenzhenis asuva restorani juht Xu Hengqiang.