FT: EL pakkus Hiinale tasuta koroonavaktsiine

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Liit (EL) pakkus Hiinale tasuta koroonavaktsiine, et aidata Pekingil toime tulla viiruse kiire levikuga.

Euroopa Komisjoni ametnikud ütlesid ajalehele Financial Times, et pakkumine tehti hiljuti. Hiina loobub piirangutest ja riigis levib kiiresti koroonaviirus.

"Tervisevolinik Stella Kyriakides pöördus oma Hiina kolleegide poole, et pakkuda solidaarsust ja tuge. Peking pole veel pakkumisele vastanud," ütles üks asjaga kursis inimene.

Hiina ei kasuta lääneriikides toodetud vaktsiine, mis kasutavad kaasaegset mRNA tehnoloogiat. Hiina kasutab jätkuvalt kodumaiseid vaktsiine. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatas 21. detsembril, et Hiinas pole vaktsiinidega hõlmatus piisav.

"Kaks annust andsid üle 60-aastastele vaid 50-protsendilise kaitse," ütles WHO tippametnik Mike Ryan.

WHO andmetel on ainult 40 protsenti üle 80-aastastest hiinlastest saanud kolm süsti. EL-is on täielikult vaktsineeritud 83 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Hiina esindus EL-i juures väitis aga pühapäeval, et üle 90 protsendi riigi elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud.

Mõned EL-i riigid hakkavad Hiinast tulnud lennureisijatelt nõudma koroonateste. Hiljuti teatas Prantsusmaa, et asub testima Hiinast tulevaid reisijaid koroona suhtes ning kutsus ülejäänud Euroopa Liidu riike sama tegema. EL-i riikidest nõuavad peale Prantsusmaa Hiina reisijatelt negatiivset koroonatesti tulemust ka Itaalia ja Hispaania.