Eesti Energia uueks juhiks saab Andrus Durejko

Hando Sutteri, Eesti Energia praeguse juhi volitused lõppevad 31. märtsil.

Durejko sõnul on tema eesmärk juhatuse esimehena jätkata ambitsioonika strateegia elluviimist ja juhtida ettevõte edukalt läbi kriisi ja eesootavate muutuste.

"On ilmselge, et energiasektorit ootavad ees suured muutused. Nendega toime tulemiseks on oluline võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid, suurendada digitaliseerimise osakaalu, rajada uusi tootmisvõimsusi ja vähendada süsiniku jalajälge. See on väga suur väljakutse," ütles Durejko.

Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ütles, et Andrus Durejko eristus konkursil väga heade liidriomaduste ja suurettevõtte juhtimiskogemuse poolest, samuti on ta tugevuseks energeetikaalane haridus.

Durejko töötab 2018. aastast Ericsson Eesti juhatuse, enne seda töötas ta pikalt Ericssonis erinevatel positsioonidel, sealhulgas Ericsson Eesti AS juhatuse liikmena tehnoloogia valdkonnas ja Ericsson Ukraina mobiilsidevaldkonna regionaalse juhina. Ericsson Eesti juhatuse liige on ta 1999. aastast.

Durejkol on magistrikraad Eesti Maaülikoolist elektroenergeetikast. Lisaks Ericssonile on Durejko ka Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) nõukogu liige ja Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE Nõuandva kogu liige.

Eetsi Energia juhatuse esimehe ametiaeg kehtib kolm aastat. Juhatuse liikme lepingud lõppevad 31. märtsil ka Andri Avilal, Raine Pajol, Margus Valsil ja Agnes Roosil.

Septembri keskel teatas Eesti Energia nõukogu, et otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut.

Oktoobri alguseks laekus Eesti Energia juhi konkursile 27 kandidaadi avaldus, sihtotsinguga leitud inimestega koos ulatus kandidaatide arv poolesajani. Novembri keskpaigaks sõelus nõukogu välja neli parimat kandidaati.

Eesti Energia on riigile kuuluv energiaettevõte, mis tegutseb Baltimaade, Soome, Rootsi ja Poola turul.