Ministeerium tahab Koeru hooldekodu Järvamaa omavalitsustele anda

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) ütles, et üldhooldusteenus on juba peaaegu 30 aastat omavalitsuste korraldada. Eestis pakutakse seda 200 kohas, neist pooled kuuluvad erasektorile ja ülejäänud omavalitsustele.

"Koeru on ainuke erand ja selleks, et teenuse eest vastutav kohalik omavalitsus, antud juhul siis omavalitsused ühiselt, saaksid teenust korraldada paremini ja mugavamalt, oleme seda teed käimas ja ettepaneku tõepoolest ka ametlikult valdadele teinud, et asutus üle võtta," rääkis minister.

Paide linn, Türi ja Järva vald, kes peaksid hooldekodu pidamiseks asutama ühise aktsiaseltsi, on asja arutanud. Järva vallavolikogu on ainsana pakkumise juba vastu võtnud.

"Koeru hooldekeskus on siinses piirkonnas üks suuremaid tööandjaid, siin on umbes 120 töötajat. See on kindlasti üks väga oluline põhjus, miks kohalik omavalitsus soovib selles protsessis osaleda," ütles Järva vallavanem Toomas Tammik (KE).

Koeru pakub ööpäev läbi üldhooldust, erihoolekannet ja õendusabi 220 inimesele. Eraldi osakond on dementsetele, majas tegutseb dementsuse kompetentsikeskus, mille rahastamist lubab riik jätkata.

Türi vallavanem Kati Nõlvak (SDE) ütleb aga, et valla vastus tuleb pigem eitav, sest valla eakad elavad Käru ja Väätsa eakatekodus, erivajadustega inimesed aga Türi Kodus, mille lähedale ehitab Lõuna-Eesti Hooldekeskus veel ühe 100-kohalise üldhooldekodu.

"Tänaseks me oleme nendega juba mõned korrad kohtunud. Neil on vahepeal arendus veninud, kuid nüüd on neil taas uus hoog sees ja ma väga loodan, et ikka see üldhooldekodu meile tuleb," rääkis Nõlvak.

Riisalo ei öelnud otsesõnu, kas riik aitab enne üleandmist Koeru hooldekeskuse veetrassid ja küttesüsteemi korda teha, kuid ta loodab Järvamaa omavalisustega kokkuleppele jõuda juba lähikuudel.