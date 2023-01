Elering taotleb Paldiskis oma gaasitorule sundvalduse seadmist

Pakrineeme Sadam nõuab Eleringilt novembri lõpus valminud gaasiühenduse eest renti üle poole miljoni euro kuus, kuna see asub nende maal, ütles Eleringi juht Taavi Veskimägi.

"On täiesti arusaamatu, kuidas eraettevõtjad saavad nõuda LNG kail paikneva Eleringi gaasitaristu talumise eest renti ning samal ajal soovivad ise samas kohas liituda ja võtta Eleringi rajatud taristu kasutusse enda ärilistel eesmärkidel," lausus Veskimägi.

Kuivõrd Elering ei soovi renti maksta, taotletakse Pakrineeme Sadama maale paigaldatud torustiku suhtes sundvalduse seadmist.

"Elering esitas enda ja Eesti riigi huvides detsembri lõpus kohalikule omavalitsusele (Lääne-Harju vallale – toim.) avalduse sundvalduse seadmiseks, et tagada ülekaalukas avalikus huvis rajatud ühendustorustiku omandi kaitse," ütles Veskimägi.

Vaatamata pikalt kestnud läbirääkimistele ei ole Eleringil ning Alexelal ja Infortaril õnnestunud sõlmida maakasutuskokkulepet. Eleringi teatel on läbirääkimised ühendustorustiku alla jääva maa kasutusõiguse üle kestnud alates kevadest. Kuna see protsess tulemust pole andnud, pidi maakasutusküsimus lahenema koos kai müügiga riigi Eesti varude keskusele. Tehingu vormistamine on jäänud toppama.

Varude keskuse juhatuse liige Priit Ploompuu ütles kolmapäeval ERR-ile, et läbirääkimised kai müügi üle jätkuvad ja ei saa öelda, et need oleks peatunud või lõppenud.

Praegu menetleb Elering kai rajanud Alexela ja Infortari esitatud gaasivõrguga liitumistaotlust ja ootab neilt kinnitust, et ettevõtjail on soovitud ajutise liitumise perioodiks olemas ujuvterminal, mille kaudu saaks gaasi Eesti ülekandevõrku suunata.

"Peame avaliku rahaga rajatud taristu puhul välistama fantoomliitumise tekke, kus taristu broneeritakse ühe ettevõtte poolt seda tegelikult gaasi tarnimiseks kasutusse võtmata," märkis Veskimägi.

Lisaks on Elering kahe eraettevõttega vaielnud selle üle, kes peaks hankima liitumispunkti ja ujuvterminali vahelise seadme.

Eleringile läks Paldiski LNG terminali toruühenduse rajamine maksma üle 20 miljoni euro.