Lugemiskoerad aitavad TÜ ööraamatukogus tudengite pingeid maandada

Vene hurt Nessie on lugemiskoer. Tudengid ei asunud talle siiski kohe oma konspekte ette lugema, vaid lasid koera rahulikul ilmel eksamipingeid leevendada.

"Borzoid on minu lemmiktõug ja ma olen väga rõõmus, et ma sain koerale pai teha. Ta on väga pehme, väga rahulik, aga ta tundub ka natuke närvis, et on hästi palju inimesi ja kõik katsuvad," rääkis tudeng Eden.

Raamatukogutöötajate sõnul tulevad tudengid juba enne eksamiperioodi küsima, kas ka seekord ööraamatukogus koeri näha saab. Ööraamatukogu lahutamatu osa on lugemiskoerad olnud juba üle kümne aasta.

"Ükskord me olime raamatukogus ja nägime, et üks lugeja nutab. Küsisime, mis on juhtunud. Ta ütles, et väga igatseb oma koera, kes on Saaremaal, aga tema nüüd Tartus õpib. Mõtlesime, et võib-olla kutsume tõepoolest siia lugemiskoera, siis kõik saavad paitada ja aitab ka igatsust leevendada, mitte ainult stressi," selgitas raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto.

Kui Nessie on tudengeid lohutamas käinud varemgi, siis Eesti kõige väiksem teraapiakoer Bailey tegi kolmapäeval oma ööraamatukogu debüüdi. Olles äsja eksami sooritanud, teab ta hästi, mis on eksamistress. Tudengitel praegu seda jagub.

"Minul on varsti uurimistöö esitamine ja seega on ikka päris palju stressi. On hästi tore, et mõeldakse õppijate vaimse tervise peale," ütles tudeng Eva.

Chihuahua'dest on Bailey Eestis ainus teraapiakoeraks treenitu ning tõestas uhkelt tudengitele, et ka väikesed koerad on sõbralikud ja kuulekad.

"Kui oled terve päev õppinud, siis on tore vahelduseks armsat looma paitada," ütles välistudeng Melanie.