WSJ: NATO riigid tahavad Ukraina sõja tõttu parandada sõjalist mobiilsust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et NATO riigid tahavad Ukraina sõja tõttu parandada oma sõjatehnika transportimise võimekust. Allianss teeb sõjalise mobiilsuse parandamisel ka koostööd Euroopa Liiduga (EL).

Venemaa sissetung Ukrainasse paljastas Euroopa riikide sõjavägede nõrkused ja puudujäägid. NATO juhid on juba aastaid muretsenud, et sõjatehnika transportimine Euroopas on liiga keeruline, vahendas The Wall Street Journal.

Külma sõja ajal valmistus NATO võitlema Nõukogude Liidu (NSVL) vägede vastu. Alliansi liikmed korraldasid pidevalt õppusi, mis hõlmasid ka sõjatehnika transportimist. Pärast NSVL-i kokkuvarisemist lagunes ka Euroopa sõjaline taristu.

Prantsusmaa tahtis septembris saata tankid Leclerc Rumeeniasse, kuid Saksamaa ei lubanud neid läbi oma territooriumi liigutada. Berliin ei tahtnud tankide transpordimasinaid oma kiirteedele. Lõpuks saatis Prantsusmaa tankid teele raudtee kaudu ja sõjamasinad jõudsid kohale plaanitust hiljem.

EL-i eesistujariigi Rootsi kaitseminister Pal Jonson ütles, et mobiilsuse parandamine on EL-i ja NATO jaoks ülimalt oluline ja mõlemad organisatsioonid peavad selles valdkonnas tegema koostööd.

Hiljuti kohtus NATO peasekretär Jens Stoltenberg EL-i kaitseministritega, et arutada sõjalist mobiilsust ja logistikat. NATO ja EL alustasid oma plaanide kooskõlastamist, et EL-i investeeringud oleksid kooskõlas ka NATO vajadustega, teatas The Wall Street Journal.