Grosberg: teist mobilisatsioonilainet võib Venemaal oodata peale jõule

Erinevatest infokildudest võib kokku panna suurema pildi, et Venemaal valmistutakse tõepoolest teiseks mobilisatsioonilaineks ning see võib alata peale õigeusu jõulupühi, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

Vastupidiselt levinud arvamusele pole Venemaal tegelikult lõppenud veel ka reservväelaste mobiliseerimise esimene laine, see on peatatud vaid oblastites, kus seatud eesmärk on täidetud, lausus Grosberg.

Teise mobilisatsioonilaine alguse kohta saab tema sõnul öelda rohkem järgmisel nädalal, kui õigeusu jõulud on läbi.

"On erinevatest infokildudest (kokku pandud) see, et ettevalmistusi viiakse oblastites läbi. On näide Krasnodari oblastist, kus trükikojas on tellitud 5000 mobilisatsioonikutse trükkimine. Peale jõulude lõppu võiks oodata, et uus laine käivitatakse. /.../ Järgmine nädal toob selgust, kas mobilisatsiooni teine laine algab ja mismoodi edasi kulgeb," lausus Grosberg.

Esimese lainega mobiliseeritud umbes 300 000 reservväelast on kas väljaõppe saanud või saamas ning järgmise pooleteist-kahe kuuga viiakse nad rindele või piiri lähedale, lisas ta. Esimese laine kogemuse järgi võib öelda, et reservväelaste väljaõpe võtab kaks-kolm kuud, mis tähendab, et kui teine laine nüüd välja kuulutatakse, jõuavad need mobiliseeritud rindele märtsi lõpus-aprilli alguses.

Venemaa presidendi Vladimir Putini neljapäeval välja kuulutatud relvarahu 36 tunniks jõulupühadel pole Grosbergi sõnul muud kui infooperatsioon.

"Pole tegu millegi muuga kui infooperatsiooni ja psühholoogilise kampaaniaga. Venemaa üritab näidata oma suuremeelsust, valmidust rahuks, aga selle rahu eesmärk pole midagi muud kui aega võita, vägesid reorganiseerida," lausus ta.

Lahinguväljal Grosbergi sõnul suuri muutusi pole, küll torkab silma, et Vene väed üritavad sarnaselt Mariupoliga sisse piirata Bahmuti linna.

"Venemaa mitmendat kuud järjest ründab Bahmuti suunal, viimasel nädalal on toimunud teatavad taktikalised muudatused – otsepealetungi nii väga läbi ei viida. Pigem rünnatakse Bahmutist põhja pool Soledari piirkonda ja üritatakse mööduda linnast lõunast, mis viitab sellele, et linna vallutamine on asendunud ümberpiiramisega. Kui järgmistel nädalatel saadab Vene vägesid seal edu, siis võib tekkida Mariupoliga sarnane olukord, kus linn piiratakse sisse," rääkis Grosberg.