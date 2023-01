USA föderaalreserv võib aeglustada intressimäärade tõstmist

Ajaleht Financial Times kirjutab, et föderaalreservi tippametnik Mary Daly vihjas, et föderaalreserv võib veebruaris tõsta intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra. Detsembris tõstis föderaalreserv intressimäärasid 0,50 protsendipuntki võrra.