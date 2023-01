Tarien: Ukraina on seitsme aastaga droonid sõjas enda kasuks pööranud

Tarien ütles "Ringvaates", et 2015. aastal oli Ukraina kaotamas sõjas droonide võitlust.

"2015. aastal meil oli Ukraina väike delegatsioon kaitseväe akadeemias infoseminaril ja me kuulasime nende kogemust käimasolevast sõjast. Mulle kui tollasele õhuväe ülemale jäi meelde, et nende üks punkt, mida nad rõhutasid, oli see, et Venemaa valitseb taevast, Venemaa droonid on üle Ukraina kaevikute, nad ei saa midagi nende vastu teha, nad luuravad välja nende positsioonid ja kohe on suurtükituli peal, nad ei saa neid droone alla tuua ja Ukraina droonid kukuvad müstilisel kombel Vene vägede kohal alla elektrooniliselt või kineetiliselt mõjutatuna. Nad olid kaotamas seda võitlust. Ja nüüd, seitse aastat hiljem on täpselt vastupidi," kirjeldas Tarien.

Tema hinnangul on Ukrainal erinevat sorti droone ilmselt tuhandeid. "Nad on tõesti teinud kaasrahastuskampaaniaid, kogu maailm on neile ju andnud raha, et osta lihtsaid kommertsdroone ja neid kasutada relvadena. Ja siis see läheb kuni Eesti Threodi droonide ja Bayraktarideni välja ja kõik, mis sinna vahele jääb. Eri suurustes, eri ülesannetes on neid väga palju," rääkis Tarien.

Seda, kui palju droonid sõja käiku on muutnud, on Tarieni sõnul keeruline öelda. Tema hinnangul ei saa öelda, et droonideta Ukraina kaotaks, aga need on Ukraina edule kaasa aidanud.

"Me mäletame esimesi ärevaid nädalaid ja siis Bayraktari videoid. Ukrainal oli neid tollal 12 maaväes ja kuus mereväes, aga kui palju nad reaalselt jõudsid vastase tanke või muid objekte hävitada, me ei tea. Aga see infosõda, see sõnum, et Venemaa pool kaotab enda kontrolli all oleval territooriumil äkki oma strateegilisi vahendeid, oli tähtis. Ja kindlasti mõjus Venemaa moraalile, et nad hakkasid kaotama ootamatult taevast kukkuvate rakettide läbi," kommenteeris õhuväe endine ülem.

Tarieni hinnangul on Ukraina droonikasutuse edu taga sealse tehnoloogia ja lennundusvaldkonna kõrge tase. "Ukraina start-up valdkond oli enne sõda väga tasemel tehnoloogia valdkonnas, lennundusvaldkond on Ukrainas ajalooliselt väga tuntud. Kui see kõik kokku panna, see innovatiivsus ja lennunduskultuur, siis tulemus ongi see, mida me näeme."

Tarieni arvates läheb Ukraina kaitseväe seitsmeaastane transformatsioon ajalukku. "Usun, et sellest kirjutatakse raamatuid. Ja mitte ainult droonide aspektist – see on väike nišš –, vaid sellest, kuidas Ukraina seitsme aastaga oma üsna võitlusvõimetust, alarahastatud, demoraliseerunud kaitseväest 2014. aastal tegi aastaks 2022 sellise kaitseväe, mis surub praegu tagasi suurt Venemaad, suurt Venemaa armeed. Sellise, mida 2000. aastate alguses nimetati NATO-s transformatsiooniks – vot see transformatsioon on see, mida tasub aastakümneid uurida ja sellest õppust võtta," arutles ta.