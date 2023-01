Eestis tõusnud toetused pole Valga valda Läti kodanikke veel juurde toonud

Lätis oli suur peretoetuste tõus aasta eest, kuid ikkagi jääb see Eesti toetustele alla ja nüüd, mil Eestis paljulapselised pered riigilt veel rohkem raha saavad, on vahe kahe riigi vahel veel suurem.

Lätis on peres kasvava ühe lapse toetus 25 eurot, kahe lapsega peredes 50 eurot lapse kohta, kolme lapse puhul 75. Kui lapsi on neli või rohkem, makstakse 100 eurot lapse kohta kuus. Sellele lisandub hulk soodustusi.

Eesti suuremad toetused ja parem võimalus tööd leida on põhjused, miks osa piiri lähedal elavaid Läti elanikke registreerib end Eestisse. Siiski usuvad piiriäärsed omavalitsusjuhid, et hüppelist Eestisse elama tulekut oodata pole.

"Neid muutusi on veel ka vara oodata, aga meil ei ole tulnud Läti kodanikke registrisse märgatavalt rohkem. Eelmisel aastal on meile lisandunud 103 Läti kodanikku, ära on läinud 48. Kogu Valga valla rahvastikust rääkides – 15 486 inimest on meil ja 1338 neist on lätlased. Selline tasane Läti kodanike arvu suurenemine on olnud igal aastal. Mingit eriskummalist tõusu me praegu ei näe ja tänavu jaanuaris pole veel ükski lätlane oma elukohta Valga valda registreerinud," rääkis Valga vallavanem Monika Rogenbaum.

Ka Valka omavalitsuse juht Vents Armands Krauklis leiab, et toetusmäärade suuremat erinevust riigiti on veel vara hinnata. Suuri peresid pole ka nii palju.

Valka omavalitsus on seni olnud kaotaja, sest Eestisse elama lahkuvad lätlased viivad teise riiki ka maksud. Ja tihti juhtub, et Eestis elav Läti laps soovib endiselt käia Läti koolis.

Küll aga prognoosivad piiriala ettevõtjad, et madala palgaga lihttööliste leidmine muutub keerulisemaks, sest suuremad toetused võimaldavad tööl käimatagi hakkama saada.