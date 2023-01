Reformierakond keskendub valimistel kaitsele, rohereformile ja majandusele

Reformierakond kinnitas laupäeva õhtul toimunud üldkogul riigikogu valimiste programmi ja nimekirja. Programmis on suurima tähelepanu all Eesti kaitsmine, rohereform ja majanduse arendamine.

Reformierakonna valimisprogrammi läbib julgeolekutemaatika. Ka valimisloosung "Kindlates kätes Eesti" on samast mõttest kantud ning tähendab kindlates kätes julgeolekut ja liitlassuhteid, toimetulekut, välispoliitikat, ütles erakonna esimees Kaja Kallas.

"Euroopas on käimas täiemahuline sõda ja paratamatult see sõda – tahame seda või ei – mõjutab kõiki valdkondi, milles me tegutseme ja seetõttu julgeolek on eksistentsiaalne küsimus, kõik muud teemad tulenevad sealt," ütles Kallas.

Reformierakonna üldnimekirja juhib erakonna esimees Kaja Kallas, kes kandideerib nii nagu ka eelmistel valimistel Harju- ja Raplamaal. Samas ringkonnas, mis on suurim, kandideerivad erakonna esimeestest veel Eesti 200 esimees Lauri Hussar ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kelle sõnul sooviks Keskerakond debateerida just Reformierakonnaga, nii nagu see on olnud varasemate valimiste eel.

Kaja Kallase sõnul on neil suurimad arvamuste erinevused siiski EKRE-ga ning nendega välistab Reformierakond ka võimaluse minna koos koalitsiooni.

"Nii nagu me eelmiste valimiste eel välistasime koostöö EKRE-ga ja pidasime oma sõnast kinni, nii ka see kord on ERKE ainuke erakond, kellega välistame koosöö. Kõik teised erakonnad võivad olla meie koalitsioonipartneriteks, aga see sõltub palju matemaatikast, kuidas see kokku tuleb," ütles Kallas.

Reformierakonnal üldkogu oli ühtlasi ka avalöögiks erakonna valimiskampaaniale. Erakonna peasekretär Timo Suslovi sõnul läheb kampaania maksma umbes poolteist miljonit eurot.

Suslovi sõnul tehakse kampaaniat kõikide tavaliste vahenditega. "Üksi ei tee kampaaniat ära, kõige tähtsam on inimesed ise ja samamoodi valijad saavad meie inimestega kokku ja tuttavaks, et kes need inimesed siis on, kes riigikokku kandideerivad," ütles ta.