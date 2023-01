Odavnenud börsielekter pole kliente universaalteenusest veel loobuma pannud

Börsielektri keskmine hind on jaanuaris Eesti hinnapiirkonnas olnud ligi 95 eurot megavatt-tunni kohta. Veel detsembris oli see veidi üle 263 ja novembris ligi 219 eurot megavatt-tunni eest.

Eesti suurima elektrimüüja Eesti Energia pakutava universaalteenuse hind on 19,24 senti kilovatt-tunni eest.



Börsielektri keskmine hind jaanuaris on aga olnud pea kümme senti odavam - 9,5 senti kilovatt-tunni eest. Kui vaadata möödunud nädala argipäevi, jäi hind alla 10 sendi enamasti hilisõhtul, öösel ja varahommikul.

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul pole praegu ka näha, et kliendid vahetaksid universaalteenust börsipaketi vastu. Tema sõnul on olnud vaid üksikuid selliseid liikumisi.

"Ma arvan, et kindlasti on ka aeg liiga lühike olnud. Kindlasti arvestavad kliendid ka sellega, et traditsiooniliselt on alates jõuludest elektrihinnad all, sest elektritarbimine väheneb: tööstusettevõtted on jõulupuhkusel ja põhitarbijad on kodutarbijad. Teine oluline tegur, mis on elektrihinda nüüd allapoole toonud, on erakordselt soe talv. Tuult on olnud, hüdroenergiat on juurde tulnud ja lisaks Soome tuumajaam, Olkiluoto 3, on nii-öelda katsekäivitusel väga hästi töötanud ja väga palju elektrit turule andnud," rääkis Roos.

Ka Alexela ei ole täheldanud, et universaalteenust vahetataks börsielektri viimase aja hinnalanguse mõjul mõne teise paketi vastu.

Universaalteenusest saab igal hetkel tasuta loobuda. Roosi sõnul pole katkestamistasu ka Eesti Energia pakutaval börsipaketil, küll aga pikaajalistel fikseeritud hinnaga lepingutel.

"See oleneb tarbimismahust, iga kliendi puhul arvestatakse see eraldi välja. Samuti võetakse arvesse, kui palju jääb aega tegeliku lepinguperioodi lõpuni. Ehk kui palju on seda elektrit, mida klient küll ühelt poolt nagu ostis, aga teiselt poolt ei kasutanud ära," ütles Roos.

Universaalteenuse kehtestamisel möödunud aasta sügisel sai ligi 130 000 Eesti Energia koduklienti ettevõttelt automaatselt universaalteenuse pakkumise, kuid neist ligi 12 protsenti otsustas jätkata senise elektripaketiga.

Ülejäänud kahel kolmandikul oli hind juba varem universaalteenusest soodsamalt fikseeritud.

Detsembri lõpus oli Eesti Energial 149 000 universaalteenuse ning 20 000 börsipaketi klienti.