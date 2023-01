Erdogan nõudis Soomelt ja Rootsilt 130 "terroristi" üleandmist

Erdogan nõuab, et Rootsi ja Soome annaksid Türgile üle inimesed, kes Ankara hinnangul on terroristid. Ankara on korduvalt nõudnud Rootsilt 73 inimese üleandmist.

Pühapäeval väitis Erdogan jälle, et Soome ja Rootsi pole täitnud Türgi nõudmisi.

"Me ütlesime, te peate meile andma umbes 130 sellist terroristi, et meie parlament saaks liitumise heaks kiita. Kahjuks pole nad suutnud seda teha," väitis Erdogan.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles hiljuti, et riik ei saa täita kõiki tingimusi, mille Türgi on seadnud riigi NATO-ga liitumise taotluse heakskiitmise eest. Kristerssoni sõnul on ta siiski veendunud, et Ankara kiidab heaks Rootsi liitumistaotluse.

Rootsi ja Soome esitasid NATO-ga liitumise taotluse vastuseks Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse. Türgi aga teatas, et on nende liitumise vastu, süüdistades neid mässuliste, sealhulgas Kurdistani Töölispartei liikmete varjamises.