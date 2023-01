Erakonnad lubavad kliimaseadust ja kliimaministrit

Riigikogu valimistel osalevate Reformierakonna, Keskerakonna, Sotsisaaldemokraatide ja Eesti 200 valimisprogrammid näevad ette kliimaseaduse väljatöötamist. Reformierakond ja Eesti 200 looks ka kliimaministri ametikoha.

Reformierakond asendaks riigihalduse ministri koha rohereformi ministriga

Reformierakonna valimisprogrammi rohereformi rubriigi all on kirjas, et kliimaseadus loob õigusliku raamistiku kliimaeesmärkide

täitmiseks, reguleerib riigi tegevusi valdkondade üleselt ja jaotab rohereformiga seotud kohustusi, eesmärke ja õigusi kõikidele sektoritele.

Reformierakond lubab luua ka riigihalduse ministri asemele rohereformi ministri koht.

"Rohereformiministri ülesanne on koordineerida, et iga ministeerium ning

nende haldusalas toimetavad asutused järgiksid kliimakriisi ajastul riiklikke

strateegiaid (Eesti 2035, Fit for 55 jt) ja arvudes mõõdetavaid eesmärke," selgitas Reformierakond.

"Kliimaseadus annab mandaadi rohereformi eest vastutavale ministrile. Seadusandlikule raamile lisandub koostöös erasektoriga rohereformi teekaart igale sektorile, mis kirjeldab tegevused, vastutajad ja rahastusallikad.

Iga eelarveinvesteering peab kaasa aitama kliimaneutraalsuse saavutamisele.

Töötame välja rohelise rahastamise ja eelarvestamise põhimõtted.

Iga eelarvekulutus peab toetama rohereformi," seisis programmis.

Keskerakond looks kliimaseaduse loomiseks kliimakogu

Ka Keskerakond lubab oma valimisprogrammis töötada välja kliimaseaduse, mis võtab fookusesse kogu roheleppe eesmärgi ning tegevused selle

saavutamiseks. "Kliimaseaduse loomiseks kutsume kokku kliimakogu, kuhu kaasame meie parimad eksperdid ja teadlased," seisab Keskerakonna programmis.

Keskerakonna eesmärgiks on iirendada taastuvelektrienergiale üleminekut. "Eelisarendada tuule-, päikese- ja bioenergeetikat läbi tasakaalustatud ning tõhusa planeerimise ja arendamise protsessi. 2030. aastal toodetakse Eestis kogu omatarbimiseks minev elekter taastuvatest energiaallikatest," lubavad tsentristid.

Sotsid näevad kõrgete energia hindade leevendamise lahendusena toetusi

Kliimanõukogu loomist kliimaseaduse kõrvale lubab ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

"Võtame vastu kliimaseaduse, mis seab selged eesmärgid ja annab seaduslikud raamid otsuste tegemiseks kõigile valitsemistasanditele ja sektoritele. Moodustame teadlastest koosneva alalise kliimanõukogu, mille ülesandeks on varustada valitsust värskeima teadusinfoga ning seirata kliimaeesmärkide saavutamiseks rakendatud meetmete piisavust," kirjutab erakond oma valimisprogrammis.

Sotsid lubavad tagada aastaks 2030 Eesti ülemineku taastuvenergiale. "Arendame välja meretuulepargid ja soosime päikeseenergia hajutatud väiketootmist," märgivad sotsid.

Lisaks lubab Sotsiaaldemokraatlik Erakond luua kodutarbijatele ja korteriühistutele elektritootjana tasuta liitumise võimaluse 30 kW

ulatuses.

"Maksame toetust liiga kõrgete elektrihindade leevendamiseks, peame vajalikuks nii perede, ettevõtete kui ka omavalitsuste toimetulekut. Koostöös omavalitsustega rakendame toetust ka puiduga kütjatele küttehinna stabiliseerimiseks. Töötame tehnoloogianeutraalselt välja Eesti energeetika pika kava, mis määrab juhitava ja juhitamatu elektritootmise kõige mõistlikuma osakaalu Eestile," on SDE valimisprogrammis.

Eesti 200 võtaks rohepöördeks laenu

Eesti 200 lubab luua nii kliimaseaduse kui ka selle eest vastutava kliima- ja energiaministri ametikoha.

"Kehtestame Eestis kliimaseaduse praeguse kliimapoliitika alase seadustiku korrastamiseks ja vananenud regulatsioonide ajakohastamiseks. Kliimaseadust on vaja, et iga Eestis tehtav otsus arvestaks keskkonnamõjuga, ei võimendaks kliimamuutust pikas perspektiivis ega kahjustaks meie majandust. Loome kliima- ja energiaministri ametikoha, kes vastutab kliimaseaduse täitmise ja rohepöörde elluviimise eest," kirjutab Eesti 200.

Eesti 200 lubab suunata kogu CO2 kvoodi tulud kliimamuutuste mõju vähendamisega seotud projektidesse, sh kõikvõimalike taastuvenergia projektide riskide maandamisse ja CO2 sidumisse.

Eesti 200 kirjutab oma valimisprogrammis, et võtaks rohe-eesmärkide elluviimiseks laenu. "Rohetegevuste toetusmeetmete finantseerimiseks emiteerime 2024. aastal Eesti riigi pikaajalise rohevõlakirja," seisab programmis.