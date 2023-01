Rakveres näidati linnarahvale liikursuurtükki K9 Kõu

Kui suurtükiväepataljoni kaitseväelaste sünnipäevamarss läbi Rakvere on traditsiooniline, siis tänase 105. sünnipäeva tegi eriliseks see, et esimest korda toodi linnatänavatele 47 tonni kaaluv sõjamasin. Lisaks Kõule osales paraadil 250 kaitseväelast.