Galerii: Eestisse jõudis veel kuus liikursuurtükki K9 Kõu

"Täna veel modifitseerimist ootavad liikursuurtükid eestindab Go Craft, muuhulgas kohandatakse need ka meie ilmastikuoludele vastavaks ja luuakse juurde sõdurivarustuse hoiupaiku. Kohapealse ümberehituse järel lähevad masinad diivisi Suurtükiväepataljoni kasutusse," teatas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

"Järjekordne pakett Lõuna-Koreas valmistatud iseliikuvaid suurtükke K9 Kõu on jõudnud Eestisse, et suurendada kaitseväe pikamaa tulejõudu ja valmisolekut," teatas kaitseministeerium sotsiaalmeedia vahendusel

Another batch of 6⃣ self-propelled howitzers, the -made #K9, has arrived in #Estonia to increase @kaitsevagi's long-range fire capability & #defence readiness. pic.twitter.com/C3fSa6WZKQ