Tipp-poliitikast lahkunud Eiki Nestor kandideerib taas riigikogu valimistel

Nestor kandideerib Hiiu-, Lääne-, ja Saaremaa valimisringkonnas neljandal kohal ja üleriigilises valimisnimekirjas on ta viimasel, ehk 125. kohal.

Nestor ütles ERR-ile, et on realist ning ei arva, et selline positsioneering nimekirjades võimaldaks tal riigikokku sisse saada.

"Ma olen nii kaua poliitikas olnud ja tean, mis on reaalne ja mis ei ole reaalne," sõnas Nestor.

Kui aga Nestor peaks siiski riigikokku sisse saama, siis sinna tagasi minemist ta otseselt ei välistanud. "Ma usun, et sellist valikut mulle ei tule, aga kui tuleb, eks ma siis mõtlen. Ma ei oska täna öelda," lausus Nestor.

"Valimistega on mul ikkagi põhiline soov aidata nii erakonda kui ka Saaremaa Hiiumaa, Läänemaa kandidaatidel saada võimalikult hea tulemus. Muid eesmärke ma endale seadnud ei ole," ütles Nestor.

Nestor annab riigikogu valimiste programmi teemal sotsidele nõu nii pensionipoliitika kui ka regionaalpoliitika teemadel.

Nestor on üks kõige pikema staažiga riigikogu liige, olles kuulnud kõikidesse selle koosseisudesse alates 1992. aastast.

Nestor kandideeris ka XIV riigikogu valimistel, kuid esmakordselt 27 aasta jooksul ei osutunud valituks. Ta kogus Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas kandideerides 1491 häält.