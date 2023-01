Valimistele esitasid nimekirjad üheksa erakonda ja 11 üksikkandidaati

Kandidaatide esitamine lõppes neljapäeva õhtul kell 18.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles ERR-ile, et Eesti 200, Isamaa, Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Reformierakond, Parempoolsed ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond lähevad valimistele täisnimekirjaga ehk neil on 125 kandidaati. Roheliste erakonna nimekirjas on 58 kandidaati ja Eestimaa Ühendatud Vasakpartei seadis üles 25 kandidaati.

Lisaks erakondadele on dokumendid esitanud 11 üksikkandidaati: Mihhail Stalnuhhin (Ida-Virumaa), Andres Laiapea (Järva- ja Viljandimaa), Teho Paulus (Lääne-Virumaa), Vello Kookmaa (Harju- ja Raplamaa), Alar Kookmaa (Harju- ja Raplamaa), Sergei Svjatušenko (Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa), Indrek Nicholas Nurmberg (Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa), Vladas Radvilavičius (Harju- ja Raplamaa), Argo Mõttus (Võru-, Valga- ja Põlvamaa), Tarmo Kalde (Lääne-Virumaa) ja Meelis Kaldalu (Tartu linn).

Koitmäe sõnul on kokku kandidaatide arv võrreldes eelmiste riigikogu valimistega väiksem. "Seekord jääb alla 1000. On olnud üle 1000 kandidaadi," lisas ta.

Koitmäe selgitas, et järgnevalt vaatab valimisteenistus kõik esitatud dokumendid üle. "24. jaanuaril koguneb vabariigi valimiskomisjon ja registreerib kandidaadid. Seejärel toimub liisu heitmine ning kandidaadid saavad registreerimisnumbrid," lisas ta.

Selle järel avaldab valimisteenistus kõik kandidaadid.

Riigikogu valimisnädal on 27. veebruarist 5. märtsini.