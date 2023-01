Isamaa kinnitas volikogul valimisprogrammi

Volikogu avalikus osas esines kõnega erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ning punkte valimisprogrammist tutvustasid Urmas Reinsalu, Mart Maastik, Lea Danilson-Järg ja Tõnis Lukas.

Erakonna programm keskendub neljale punktile, milleks on riigikaitse, perepoliitika, haridus ja kultuur ning inimeste toimetulek ja kestliku, keskkonnasäästliku ning konkurentsivõimelise majanduse arendamine.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul tuleb riigikaitsekuludeks eraldada eelarvest nii palju kui vaja vajalike võimaluste kiiremas korras välja arendamiseks ja vajadusel ka üle kolme protsendi SKP-st, milleks võib kasutada riigikaitselaenu.

Erakond soovib ellu viia perepõhise tulumaksureformi, mis annab perele iga alaealise lapse eest 5000 eurot tulumaksuvabastust. Ühtlasi plaanib Isamaa taastada abikaasade ühisdeklaratsiooni ning suurendada vanemapensioni. "Tõstame esimese ja teise lapse toetuse 100 eurole kuus, võrdsustades kõik lastetoetused," ütles Seeder volikogul peetud kõnes.

Seederi sõnul tuleb luua inimestele tingimused ise hakkama saamiseks ning toetada toimetulekut ja rahvuslikku majandust. "See tähendab võitlust inflatsiooni ja kõrgete energiahindadega. See on majanduspoliitika aga ka julgeoleku küsimus," ütles ta.

Isamaa soovib soodustada investeeringuid energiajulgeolekusse, tootmisvõimsuste väljaarendamisse ja varustuskindluse suurendamisse. Ühtlasi plaanib erakond muuta elektri universaalteenuse hinnakujundust nii, et universaalelektri hind sõltuks sellest, kas odavam on börsihind või universaalteenus.