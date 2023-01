Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul tegi Venemaa ettepaneku ühepoolseks relvarahuks, et mustata selle abil Ukraina mainet. USA president Joe Biden suhtus relvarahu ettepanekusse samuti skeptiliselt, juhtides tähelepanu, et Vene väed on varem pommitanud ka Ukraina lasteaedu ja haiglaid ning ei lõpetanud Ukraina pommitamist 25. detsembril ja aastavahetusel. USA ja Saksamaa teatasid ühisavalduses, et annavad Ukrainale USA Bradley ja Saksa Marder lahingumasinad. Saksamaa annab Ukrainale ka Patriot õhutõrjesüsteemi.

ISW: Venemaa relvarahu ettepanek on Ukraina maine mustamiseks

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma sõjaolukorra ülevaates, et Venemaa ettepanek ühepoolseks relvarahuks õigeusu jõulude perioodiks (6.-7. jaanuar) on mõeldud Ukraina maine mustamiseks.

Vene president Vladimir Putin võis tahta 36 tunni pikkust relvarahu ka Vene vägedele puhkehetke andmiseks. ISW hinnangul oleks selline lahingpaus kasulik eelkõige Venemaale ja võtaks Ukrainalt initsiatiivi.

Venemaa õigustus relvarahuks jõuluperioodil on seotud religioossete põhjendustega ja seega saab Venemaa tugevdada kuvandit, et Ukrainat surub osasid usklikke alla ning Putin oleks selle kõrval "tõeline kristliku usu kaitsja".

ISW samas juhtis tähelepanu, et Vene sõjablogijad suhtusid relvarahu ettepanekusse negatiivselt. Lisaks tõi mõttekoda esile, et Vene president kordas telefonikõnes Türgi presidendile hiljuti, et Venemaa eesmärgis sõjas on jätkuvalt maksimalistlikud.

USA annab Ukrainale 50 Bradley lahingumasinat, Saksamaa Mardereid ja Patrioti

Uusimas USA relvaabi paketis Ukrainale sisaldub 50 Bradley lahingumasinat (infantry fighting vehicle), kinnitasid allikad Reutersile. Relvaabi paketi rahaliseks väärtuseks on 2,8 miljardit dollarit. USA president Joe Biden kinnitas juba kolmapäeval, et USA annab Ukrainale Bradleysid.

2,8 miljardist 800 miljonit dollarit on mõeldud aitamaks Ukrainal ise relvi osta.

Ameerika Ühendriikide relvajõud on Bradleysid kasutanud alates 1980ndatest. USA sõjalises inventaris on tuhandeid Bradley masinaid. Samas ei anna USA Ukrainale Abrams tanke, mida ukrainlased on samuti nõudnud.

Saksamaa lubas Ukrainale anda Marder lahingumasinad, teatasid USA ja Saksamaa ühisavalduses. Saksamaa lubas omalt poolt saata Ukrainale ka Patriot õhutõrjesüsteemi.

Biden: Putini välja pakutud relvarahu on "katse leida hapnikku"

USA presidendi Joe Biden kommenteeris Venemaa poolt välja pakutud relvarahu: "Ma ei taha vastata millelegi, mida Putin ütleb. Minu arvates oli huvitav, et ta oli valmis pommitama haiglaid ja lasteaedu ja kirikuid ... 25. [detsember] ja uusaasta puhul. Ma mõtlen, et ta püüab leida hapnikku."

Vene suursaadik Washingtonis Anatoli Antonov süüdistas USA valitsus soovimatuses leida konfliktile poliitiline lahendus ning kritiseeris Bideni "hapniku"-kommentaari.