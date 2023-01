WSJ: USA võib saata Abramsid Ukrainasse

Ajaleht The Wall Street Journal teatas allikatele tuginedes, et Joe Bideni administratsioon võib saata Ukrainasse terve hulga Abrams M1 tanke. USA võib tankide tarnimisest teatada juba sel nädalal.

USA teadaanne Abramsite tarnimisest oleks osa laiemast diplomaatilisest koostööst, mille raames Berliin nõustub saatma Ukrainasse Leopard 2 tanke. Samuti lubaks Saksamaa teistel riikidel varustada Ukrainat Leopard 2 tankidega, teatas The Wall Street Journal.

Pentagoni ametnikud teatasid varem, et Ameerika Ühendriikidel pole mõistlik Ukrainale Abramsi tanke anda, kuna nende ülalpidamine on kallis ja hooldamine keeruline. Abramsite saatmine Ukrainasse lõpetaks aga pinged USA ning Saksamaa vahel

17. jaanuaril suhtles Saksa kantsler Olaf Scholz USA presidendi Joe Bideniga ning Biden nõustus uurima Abramsite võimalikku saatmist Ukrainale. Saksa kõrge ametnik ütles, et Washington ja Berliin on tankide tarnimist arutanud juba üle nädala ning varsti saab see küsimus lahendatud.

Valge Maja keeldus vastamast The Wall Street Journali kommentaaritaotlustele.

Poola palus teisipäeval samuti Saksamaalt luba, et Varssavi saaks Ukrainat varustada Leopard 2 tankidega.