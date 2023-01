ERR USA-s: Berliini viivitamine tankide andmisega on USA poliitikuid pahandanud

USA otsus saata Ukrainale Abramsi tanke on osa kokkuleppest Saksamaaga, kes nõustus Ukrainale Leopardi tanke andma vaid sellistel tingimustel. Samas on Saksamaa viivitamine pahandanud USA kongressi liikmeid.

USA kavatseb Ukrainale saata 31 Abramsi tanki, kuid praegu pole selge, millal peaksid need kohale jõudma.

"USA lubab anda Abramsi tanke tulevikus selleks, et Saksamaa annaks kohe Poolale nõusoleku Leopardi tankide saatmiseks Ukrainale," ütles Associated Pressi toimetaja Matthew Lee.

Samuti kavatseb USA anda evakueerimistanke, mida saab muu hulgas kasutada lahinguväljal tehtavateks parandustöödeks.

USA valitsus on varem muretsenud, et Abramsid ei pruugi ukrainlastele sobida, sest nende ülalpidamine on keeruline.

"Nad vajavad väga palju kütust, hooldustöid ja tehnilist lisatuge, sealhulgas varuosi," selgitas Lee.

"Iga kord, kui oleme Ukrainale andnud mingisuguseid süsteeme, siis oleme taganud ka väljaõppe ja hooldusvõimekuse," sõnas samas USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Pat Ryder.

Ukraina vägede väljaõpetamine võtab tõenäoliselt mitu kuud. USA demokraadist senaatori Richard Blumenthali sõnul peaksid liitlased aga kiiresti tegutsema, et Ukraina saaks kevade hakul vastupealetungi alustada.

"Ukraina saab selle sõja võita, kui nende relva-, suurtüki- ja õhukaitsevajadused on täidetud. Nad on praegu vähemuses. Nad seisavad silmitsi Venemaa arvulise ülekaaluga, aga me ei tohiks lubada relvalist ülekaalu," ütles Blumenthal.

Osad kongressi liikmed on pahased Saksamaa peale, kes on nende hinnangul oma ettevaatlikkusega olulise sõjalise abi andmist takistanud.

"Ma loodan, et sakslased leiavad viisi, kuidas ukrainlasi rohkem toetada. Ma olen hakanud mõtlema, mida see kõik tähendab nende pühendumusele NATO-s. Jumal hoidku selle eest, aga kui NATO liikmed on ohus, siis kas saame neile loota?" rääkis vabariiklasest senaator John Cornyn.

Tema hinnangul on lääneriigid andnud Ukrainale küll märkimisväärset sõjalist abi, kuid alati ollakse lahinguvälja vajadustest paar sammu taga.