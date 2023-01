Saksamaa saadab Ukrainale 14 Leopard 2 tanki

Saksa valitsuse esindaja kinnitas kolmapäeval avalikult, et Saksamaa saadab 14 Leopard 2 tanki Ukrainale. Väljaanne Spiegel teatas teisipäeval, et selline otsus on sisuliselt tehtud. Berliin lubas ka teistel riikidel varustada Ukrainat Leopard 2 tankidega.