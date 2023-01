Koraani põletamist aitas korraldada väidetavalt Kremli-meelne ajakirjanik

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Kremliga seotud paremäärmuslik ajakirjanik Chang Frick aitas Stockholmis korraldada koraani koopia põletamise protesti.

Frick on varem teinud koostööd Kremli rahastatud meediafirmaga Russian Today (RT). Tema maksis Türgi saatkonna ees toimunud meeleavalduse eest haldustasu. Meeleavaldusel põletas koraani Taani-Rootsi paremäärmuslikuks peetud poliitik Rasmus Paludan.

Frick on sotsiaalmeediasse postitanud pilte, kus kannab Putini särki. Türgi president Tayyip Erdogan ütles, et Rootsi ei peaks ootama Ankara toetust liitumiseks NATO-ga peale koraani koopia põletamist Stockholmis ühe Taani poliitiku poolt.

Paludanil on ka Rootsi kodakondsus ja ta on varemgi teravalt moslemeid kritiseerinud. Paludan ütles aga Rootsi meediale, et Frick maksis ürituse eest, vahendas The Telegraph.

Juba 2019. aastal kirjutas ajaleht The New York Times, kuidas Kreml kasutas Fricki ära ja proovis nii Rootsis tekitada riigisiseseid vastuolusid. Frick väitis siis aga, et leht levitab valeandmeid.

Analüütikud leiavad, et koraani põletamisega võib olla seotud ka Moskva.

"Inimene, kes saab kõige rohkem kasu sellest, et NATO ei laiene ida poole, on Putin. Praegu on see siiski ainult spekulatsioon," ütles Stockholmi ülikooli Türgi ekspert Paul Levin.

Rootsi leht Syre teatas esimesena, et Frick oli seotud koraani põletamisega. Frick ütles lehele, et protesti korraldas parempoolse väljaande Exakt 24 ajakirjanik. Frick väidab, et tahtis tasu maksmisega toetada lihtsalt sõnavabadust. Exakt 24 ajakirjanik aga ütles, et Frick oli protesti peamine organiseerija.