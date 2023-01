Savisaare arhiivi avamine võtab aega

"Praegu on veel vara sellest rääkida. Me peame ära ootama Edgari laste otsuse," ütles Savisaare kauane sõber ja erakonnakaaslane, ajalooprofessor Aadu Must.

Savisaare vanim poeg Erki Savisaar ütles ERR-ile, et arhiivi tuleviku saab otsustada alles pärast pärimisprotseduuride lõpuleviimist ning see võtab mitu kuud.

Samuti rõhutas Erki Savisaar, et arhiivi saatuse otsustamisel on sõnaõigus kõigil neljal Edgar Savisaare lapsel. "Peame omavahel kokku istuma ja sellest rääkima," märkis ta ning viitas, et osa Savisaare lastest elavad välismaal.

Must rääkis ERR-ile, et ta on koos Erki Savisaarega alles alustamas arhiivi läbivaatamist, et oleks, mille põhjal otsustada, mis osad ja kuidas võiks avalikkusele kättesaadavaks teha. Tema sõnul on arhiivis materjali ka Savisaare vanemate ning elu esimeste aastate kohta, millest avalikkus seni väga vähe teab.

Eesti iseseisvuse taastamise üks juhte, üleminekuaja peaminister (30. aprill 1990 – 30. jaanuar 1992) ning Keskerakonna kauaaegne esimees Savisaar suri 29. detsembril 2022.