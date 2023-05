Savisaare lapsed plaanivad tema arhiivi annetada riigiarhiivile

"Me oleme mõelnud anda see riigiarhiivile. Mõtleme anda see sinna üle, siis nemad hoiavad seda nii nagu kord ja kohus, et midagi kaotsi ei läheks," ütles Erki Savisaar ERR-ile, rääkides Eesti iseseisvuse taastamise ajast saadik aktiivselt poliitikas osalenud Savisaare dokumentidest ja kirjavahetusest.

Tema sõnul ei ole Edgar Savisaarest maha jäänud arhiiv väga hästi struktureeritud. "See oli rohkem nagu tööversioon," märkis ta.

Seepärast ongi Edgar Savisaare lapsed nüüd tegelenud sellega, et materjal üle vaadata, kuid see on võtnud palju aega, tõdes lastest vanim, Erki Savisaar.

"Eks me oleme siin püüdnud aru saada, mis seal on, millega tasub edasi liikuda ja millega ei tasu," rääkis Savisaar. Tema sõnul pole mõtet "igasugust pahna" ka riigiarhiivile anda ja tõi näiteks ajalehed.

"See läbitöötamine võtab aega. Oleme küll konsulteerinud erinevate arhivaaridega ja ka riigiarhiiviga, aga jah, me kaugemale ei ole veel jõudnud. Eks see läheb vaevaliselt, sest mu õed ja vend on Eestist kaugel ja nad tahavad ka pilgu ikka peale visata, enne kui asjad kuskile edasi liiguvad," rääkis Erki Savisaar.

Ta ütles, et nad on arhiivi saatust ja selle tulevikuvõimalusi arutanud ka Edgar Savisaare pikaaegse sõbra, ajalooprofessor Aadu Mustaga, kellelt on saanud häid mõtteid. "Kuid kui see kusagile arhiivi jõuab, siis see tõenäoliselt jõuab ikka kellegi teise kätte, kes hakkab seda süstematiseerima ja tänapäeva arhiivi nõuetele vastavusse viima," lisas Erki Savisaar.

Küsimusele arhiivi üleandmise ajaraami kohta tõdes Erki Savisaar, et ei saa seda praegu öelda: "Ma hea meelega ütleks. Me oleme lootnud, et see kõik läheb oluliselt kiiremini kui on läinud. Nii et ma ei oska küll kuidagi hinnata, millal mingid järgmised sammud tulevad. Sest arhivaarid ütlesid, et selleks, et see asi ära korrastada ja et sellest päriselt arhiiv moodustuks, siis juba nende töö võtab umbes aasta. Nii et ma ei oska mingeid tähtaegu öelda, millal see nende kätte jõuab, kaua neil aega võtab."

Erki Savisaar ei välistanud ka mõtet rajada Edgar Savisaare muuseum, kuid tunnistas, et hetkel ei ole veel head ideed, kuidas seda korraldada.

"Meil ei ole selle koha pealt head mõtet. Aga midagi ju võiks ju olla kuskil: kas see oleks päris iseseisev või mõne teise muuseumi koosseisus – seda tulebki mõelda, mõtteid korrastada. Sest tegemist on ju ikkagi Eesti ajaloo oluliste sündmustega, mille keskmes ta oli ja selles suhtes võiks ta ju kusagil olla esindatud," leidis Erki Savisaar.

Eesti iseseisvuse taastamise üks juhte, üleminekuaja peaminister (30. aprill 1990 – 30. jaanuar 1992) ning Keskerakonna kauaaegne esimees Edgar Savisaar suri 29. detsembril 2022.

Savisaar oli kolm korda abielus ning ta sai neli last. Esimesest abielust poeg Erki (sündinud 1978), teisest tütar Maria (1981) ja poeg Edgar (1989) ning kolmandast tütar Rosina (1990).