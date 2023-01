Keskpangad plaanivad tõsta intressimäärad 15 aasta kõrgeimale tasemele

Ajaleht Financial Times kirjutab, et lääneriikide keskpangad plaanivad sel nädalal taas karmistada rahapoliitikat ja tõstavad intressimäärad viimase 15 aasta kõrgeimale tasemele.

Sel nädalal arutavad föderaalreserv, Euroopa keskpank ja Inglise pank rahapoliitika karmistamist. Investorid eeldavad, et föderaalreserv tõstab intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra. See tõstaks föderaalfondide intressimäära kõrgeimale tasemele alates 2007. aasta septembrist, siis puhkes ülemaailmne finantskriis.

Investorid eeldavad, et Euroopa keskpank ja Inglise pank tõstavad intressimäärasid 0,5 protsendipunkti. Ajaleht Financial Times kirjutab, et paljud investorid eeldavad siiski, et inflatsioon aeglustub aasta lõpuks kahe protsendi lähedale.

Paljud investorid eeldavad seetõttu, et keskpangad aeglustavad sel aastal intressimäärade tõstmist.

USA 10-aastase tähtajaga riigivõlakirjade tootlus langes detsembri lõpus 3,9 protsendilt 3,5 protsendile. Investorid eelistavad nüüd ettevõtete võlakirju, mis pakuvad kõrgemat tootlust kui valitsuste võlakirjad. USA võlakirjade tootlus on kogu maailma laenukulude võrdlusalus.

USA tarbijahinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 6,5 protsenti. Alusinflatsioon, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, on endiselt kõrgel tasemel.

"See saab olema föderaalreservi jaoks väga raske, langetada inflatsiooni selle maagilise kahe protsendini, ilma, et see tooks kaasa majanduslanguse," ütles finantsfirma DoubleLine Capital tippjuht Monica Erickson.