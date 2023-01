Eesti seisab korruptsioonitaju indeksis paigal

"Sel korral ei ole meie jaoks olulisi muudatusi toimunud, seda nii edasiliikumise kui tagasilangemise osas. Hoiame stabiilselt oma positsiooni, mis viitab veidike uinunud olekule ning kutsub üles värsketele initsiatiividele. Kui 2012. aastast on Eesti punktisumma kasvanud 10 punkti võrra, siis alates 2018. aastast oleme jäänud pigem kindlale positsioonile. Positsioon pole küll halb, kuid saaks oluliselt paremini," kommenteeris Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Steven-Hristo Evestus.

Korruptsioonitaju indeks hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitika kujundamises, tajutuna välisekspertide ja äriringkondade poolt. Tulemused esitatakse skaalal 0 kuni 100, kus 0 on viide kõrgele ning 100 madalale korruptsioonitasemele. Aastate jooksul ei ole keegi 100 punkti välja teeninud, kuigi Põhjamaade liikumine selle eesmärgi suunas on tuntav.

Korruptsioonitaju indeks näitab, et enamik riike ei ole enam kui kümne aasta jooksul teinud korruptsiooniga võitlemisel edusamme või ei ole üldse saavutanud edu ning enam kui kaks kolmandikku riikidest on saanud alla 50 punkti 100 punktist.

2022. aastal anti Eestis avalikkusele vaba ligipääs äriregistri andmetele, mis teenib ettevõtete omandisuhete avalikustamise kaudu korruptsiooni- ja rahapesuriskide tõhusamat tuvastamist. Samas on kõrvale jäetud rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu menetlemine, erakonnaseaduse muudatuste elluviimine ning lobistidega suhtlemise hea tava väljatöötamine ning juurutamine parlamendis ning kohalikes omavalitsustes. Nimetatud tegevusetus kätkeb endas jätkuvalt ohtusid poliitika hõivamiseks, ebaseaduslike rahavoogude levimiseks ning kaasava ja läbipaistva poliitikakujundamise põhimõtetest irdumiseks, märkis Evestus.

Korruptsioonitaju indeks on kuni 13 iseseisva uuringu ja ekspertrühma hinnangute koondtulemus. Indeksis ei leia kajastamist erasektori korruptsioon ning rahapesujuhtumid.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindaja Eestis.