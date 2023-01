Euroala majandus kasvas 2022. aasta neljandas kvartalis vaid 0,1 protsenti

Eurot kasutavate riikide majandus keskmiselt kasvas 2022. aasta viimasel kolmel kuul, vältides suurtest energiakandjate hindadest hoolimata majanduslangust. Samas eurotsooni SKT kasvas neljandas kvartalis Eurostati andmeil vaid 0,1 protsenti, vahendas Reuters.

2021. aasta neljandas kvartalis kasvas eurotsooni majandus 1,9 protsenti.

Suurimatest eurotsooni riikidest olid Saksamaal ja Itaalial neljandas kvartalis rekordilised majanduslangused, kuid Prantsusmaa ning Hispaania majandus samas kasvas. Eurostati esialgseid hinnanguid võidakse hiljem täpsustada.

Euroopa majandustele mõjus positiivselt ka soe talv, mistõttu ei olnud vaja kulutada hoonete kütmisele nõnda palju elektrit või muid energiakandjaid.

Eurotsooni kuulub 20 riiki koos 350 miljoni inimesega. Venemaa sõjategevus Ukraina vastu ning kaasnenud majandussidemete vähenemine Venemaa ja lääneriikide vahel on Euroopa majandusi tugevalt mõjutanud. Inflatsiooni kontrolli alla saamiseks on paljud keskpangad tõstnud jõuliselt intressimäärasid.

Üldist majanduspilti moonutas Iiri majanduskasv neljandas kvartalis. Iiri majandus kasvas eelmise aasta viimases kvartalis 3,5 protsenti ning see on suuresti tingitud välisettevõtete investeeringutest, kes on registreerinud end Iirimaale maksude optimeerimise eesmärgil. Reutersiga suhelnud ökonomistid kinnitasid, et ilma Iirimaata ei ole eurotsooni majandus kasvanud.