Tartu Ülikooli Kliinikum otsib Tallinnas tegutsemiseks suuremaid ruume

Kuigi kliinikum kannab Tartu Ülikooli nime, võtab ta patsiente vastu ka Tallinnas, Narvas ja Pärnus. Tallinnas pakutakse patsientidele geneetika ja personaalmeditsiini, meeste- ja spordimeditsiini ning taastusravi kliiniku tervishoiuteenuseid. Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens ütles, et kuna nõudlus on kasvanud, siis otsivad nad Tallinnasse suuremaid tööruume.

"Oleme Ülikooli haigla ja selle tulemusena on meil erialasid, mida Tallinna teised haiglad iseseisvalt otseselt ei paku. Ennekõike Tallinnas me räägime personaalmeditsiinist ehk geneetiku vastuvõtust, kuhu alla kuulub ka harvikhaigustega tegelemine," selgitas Perens. "Lisaks androloogide vastuvõtt, kes tegelevad meeste teemadega. Ja ennekõike geneetika osas me teeme tihedat koostööd teiste Tallinna haiglatega."

Perensi kinnitusel ei konkureeri kliinikum Tallinna haiglatega, vaid toob oma põhitegevusest tulenevad teadmised Tallinna nendele erialadele, millele vastuvõttu teistel ei ole.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimees Agris Peedu selgitas, et TÜ Kliinikum on pakkunud meestearstide ja geneetiku teenuseid aastakümneid. Ta lisas, et mahud onkoloogias on nii suured, et neil ongi vaja TÜ Kliinikumist osta geneetika valdkonna teenuseid. Valulikum küsimus on aga töötajate puudus.

"Tallinna piirkonnas on meil tänaseks päevaks teatud erialaarstide puudus. Kui siia tekib juurde mõni erakliinik või erakliinik laiendab enda ampluaad või Tartu Ülikooli Kliinikum peaks siin Tallinnas enda ampluaas suurendama, siis küsimus on millise personaliga," ütles Peedu.

Arstide puuduse probleem Tallinnas saab siiski alguse arstiõppel residentuuri käigus. Peedu märkis, et osadel erialadel on residentide liikumine Tallinnasse päris hea. Keeruline seis on nende erialadega, milles saab residentuuri teha vaid Tartus.

"Kui arst-resident teeb peaasjalikult enda residentuuri või residentuuri tsükleid Tartus, siis nende aastate jooksul on tal seal tekkinud elukaaslane, abikaasa, lapsed, lasteaiakohad on broneeritud, koolikohad on reserveeritud, maja, elukoht on hangitud. Siis on väga keeruline eeldada, et residentuuri lõpus, kui ta saab eriarsti staatuse, võtaks ta ise või oma perega ette tee Tallinnasse või mõnda muusse Eesti piirkonda," rääkis Peedu.

Küsimusele, kas Tartu Ülikooli kliinikumis märgata ka huvi tõusu välismaa patsientide seas, vastas Perens, et see on suurenenud kodulehe külastajate hulgas. Praegu on TÜ Kliinikumi patsientidest välismaalasi umbes kaks protsenti.

"Meie meditsiin on küllaltki Eesti-keskne. Kuigi, me just hetk tagasi vaatasime meie kodulehekülje külastatavust ja meie imestuseks avastasime, et venekeelset kodulehekülge väljaspool Eestit on külastatud kõigist külastustest üheksa protsenti," ütles Perens.