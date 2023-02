Liive hoiduks praegu kõrge fikseeritud hinnaga elektrilepingust

"Ma ei soovitaks kellelgi sõlmida praegu suurte trahvidega 7-10-aastast lepingut hinnaga 13 senti, mis oleks natuke alla universaalteenuse hinna (mis on 15 senti kilovatt-tunnist – toim.)," rääkis Liive "Vikerhommikus". Liive sõnul oleks tema jaoks maksnud sellise lepingu ennetähtaegne lõpetamine 7500 eurot.

"Uskuda, et meil on järgmised seitse aastat elektri kogu aeg hind 13 senti ja rohkem – ma küll nii kindel ei ole, et see peaks nii kõrge olema!" lisas Liive.

Mõned turul olevatest pakkumistest püüavadki inimeste hirmusid ära kasutada, tõdes ta ning seepärast on ka seadused ja konkurentsiamet loodud, et tavalisi inimesi kaitsta.

Liive rääkis ka, et tema tarbitud keskmine elektrihind oleks jaanuaris tulnud börsihindu arvestades keskmiselt 11 senti kilovatt-tund, mis on neli senti odavam kui universaalteenuse hind.

Aga kuigi praegu on börsihind keskmisena odavam kui universaalteenuse hind, siis oktoobrist detsembrini on poliitikute kehtestatud universaalteenuse hind olnud siiski tarbija jaoks märkimisväärselt soodsam, detsembris isegi kaks korda odavam, rääkis Liive.

Tema hinnanul oli see valitsuse poolt õige otsus universaalteenus kehtestada, kuna hind oli tõusnud kümme korda tavatasemest kõrgemaks: "Selge, et mingeid meetmeid oli vaja võtta – need gaasi ja elektri hinnad olid tohutu löök rahakotile, rääkisime ju 10-15 kordsest hinnakasvust."

Liive ütles ka, et elektri hinna on alla toonud gaasi hinna langus, mille omakorda on põhjustanud suhteliselt soe talv. Aga arvestada tuleb siiski, et talv ei ole veel möödas ja hind võib ka tõusta, märkis ta.

Liive tunnistas, et on juba teinud avalduse, et minna tagasi börsipaketile.