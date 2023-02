Elektri hind lahkumistrahvita pakettides langes universaalteenuse tasemele

Fikseeritud hinnaga ja lahkumistrahvita elektrilepingute kilovatt-tunni hind on sedavõrd palju langenud, et ei erine enam märkimisväärselt universaalteenuse omast ja on kohati soodsamgi.

Hüppeliselt tõusnud elektri hinna mõjude leevendamiseks lõi riik mullu sügisel universaalteenuse, et elektrienergiat saaks osta kontrollitud hinnaga. Nüüdseks ei pruugi see teenus olla enam uut fikseeritud hinnaga lepingut sõlmida soovivatele klientidele odavaim võimalus elektrit osta.

Elektrihindade võrdlusportaalis pakutakse universaalteenust vahemikus 19,95 kuni 20,11 senti kilovatt-tunnist. See hind sisaldab käibemaksu, kuid mõnel pakkujal lisandub sellele ka kuutasu. Soodsaim on praegu VKG Elektrivõrkude universaalteenus.

Fikseeritud hinnaga pakettidest on odavamad need, mille puhul tuleb lepingut enne tähtaega lõpetada soovides maksta leppetrahvi, kuid elektripakkujatel on ka niisuguseid pakette, kus püsiva, ehkki trahviga pakettidest kallima hinnaga elektrit ostes saab lepingut ilma lisakulutusteta igal ajal lõpetada.

Selliste pakettide hind on viimasel ajal allapoole langenud ja praegu pakub odavaimat kilovatt-tundi 220 Energia, kus see maksab isegi vähem kui universaalteenuse puhul: päevane tariif on 22,9 senti ja öine 15,9 senti kilovatt-tund, mis tähendab, et keskmiseks hinnaks on 19,40 senti kilovatt-tunnist.

Ka Elektrumi kasuliku klõpsu paketis on hind universaalteenusest soodsam: nende kahetariifses paketis maksab päevane elekter 21,52 senti ja öine elekter 15,91 senti ning keskmiseks ühikuhinnaks on 19,57 senti kilovatt-tunnilt.

Alexela pakub fikseeritud hinna jaoks kaht võimalust: neist esimese puhul maksab elekter päeval 23 ja öösel 16 senti kilovatt-tunnis, teise puhul on hind päeval 22 ja öösel 15 senti kilovatt-tunnis, kuid lisandub 3,49-eurone kuutasu.

VKG elektrivõrgud peatasid mullu suvel fikseeritud hinnaga elektrilepingute pakkumise ega tee seda praeguseni. Ka Eesti Energia ega Eesti Gaasi kodulehelt praegu niisuguseid fikseeritud elektripakette, mille katkestumisel trahvi ei lisanduks, ei leia.

Universaalteenuse kasutajad võivad sellest endale sobival ajal loobuda ja sellega ka igal hetkel taasliituda.