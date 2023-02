Ministrite sotsiaalmeedia postitustes on keelatu ja lubatu piir hägune

Valimiste lähenedes jääb silma aina enam postitusi ministrite sotsiaalmeediakontodel, mis on seotud nii ministrite töö kui ka erakonnaga. Avalikke vahendeid seesuguste postituste tegemiseks kasutada ei tohi, kuid lubatu ja keelatu vahel on piir hägune.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) juhi Liisa Oviiri sõnul jälgivad inimesed aina teadlikumalt poliitikute reklaame sotsiaalmeedias ning avaliku raha väärkasutamise kahtluste puhul pöördutakse ka ERJK poole, mistõttu küsis komisjon justiitsministeeriumilt hinnangut, kuidas tohivad ministrid kasutada oma sotsiaalmeediakanalites töö käigus tehtud pilte.

Ühe näitena tõi Oviir välja pöördumise, mille aluseks on valitsuse kodulehel toodud ministrite tutvustuste juures leitavad lingid ministrite sotsiaalmeediakontodele. Seaduse järgi ei tohi valimiskampaanias kasutada riigiasutuste veebilehti ja sotsiaalmeediakontosid. ERJK hinnangul pole see siiski rikkumine.

"Seda võib käsitleda erineval viisil, eelkõige eetika vaatenurgast. Minu isiklik seisukoht on, et peame teadma nendest inimestest, kes avalikku võimu teostavad. Kuna seal on ainult link, mitte sisu, mida võiks lugeda reklaamiks, siis meie hinnangul on see lubatud," rääkis Oviir.

Samuti pöörduti ERJK poole Liina Kersna kaasuses, kus tema ametiajal maksti lisatasu ministri autojuhile ka piltide tegemise eest. ERJK selles rikkumist ei leidnud. "Neid pilte postitati paralleelselt nii ministeeriumi kodulehel kui ka ministri enda isiklikul sotsiaalmeediakontol," ütles Oviir.

Avaliku raha eest tehtud pilte ei tohi kasutada kampaaniaks

Justiitsministeeriumi hinnangul tuleb igat juhtumit vaadelda eraldi ja oluline on see, et kampaaniaks kasutatavad fotod poleks tehtud avaliku rahaga.

Joon lubatava ja lubamatu vahel on aga hägune.

"Tegelikult tänapäeval kus kõigil on nutitelefonid käes – kui tehakse ühest tunnustuse kätteandmisest 10 pilti, üks neist läheb ministeeriumi lehele ja võib-olla mõni teine poliitiku lehele – seal on küsimusi, mida järjest enam juurde tuleb," rääkis Oviir.

Justiitsministeerium toob näiteks, et lubatud on see, kui ministeerium jagab ürituse pilte ja minister levitab neid ka oma kanalites. Kui aga ministeeriumi eelarvest tasu saav fotograaf on teinud pilte üritustel, mis ei kuulu ministeeriumi põhitegevuste hulka, ja minister jagab neid enda poliitiku kontol, võib seda pidada keelatud annetuseks.

Poliitiliseks tegevuseks võib ministeeriumi hinnangul lugeda seda, kui minister laseb endast kirjutada ministeeriumi sotsiaalmeediakontol erakonda reklaamival viisil. Minister võib aga oma kanalil tuua esile ministeeriumi tegevusi ja töövõite.

"Kui ministeerium ja ametkond pingutas, siis oli tegemist tiimitööga ning pigem oli minister siin ministeeriumi juhi rollis. Idee algatajana saab aga erakond end esile tõsta küll," ütles ministeeriumi avalike suhete nõunik Elisabet Mast.

Kui ministeerium on aga pildid mõnes oma sotsiaalmeediakanalis avaldanud, on nende jagamine ka teistel platvormidel lubatud.

Eetilisuse üle otsustab valija

Justiitsministeerium tõi välja, et valitsuskommunikatsiooni põhimõtete järgi tuleb hoida lahus valitsusasutuste sotsiaalmeediakanaltite ja erakonnapoliitiliste kanalite haldamine, mida teevad ministri poliitilised nõunikud või erakonna pressiesindajad.

Oviiri sõnul on sotsiaalmeedia reguleerimine keeruline, näiteks küsimuses, kui palju võib ministri kampaaniat korraldada tema poliitiline nõunik. "Ühest küljest jah, ta saab palka ministeeriumi eelarvest, samal ajal teha selget vahet, kas sel hetkel, kui nad olid töövälisel ajal kohtumas valijatega, kas ta oli seal sõbrana, erakonnakaaslasena või ministeeriumi töötajana – need asjad eeldavad ühiskondlikku kokkulepet. Ei saa ka ära unustada kainet mõistust ehk millega on mõtet ja ei ole mõtet tegeleda."

Justiitsministeerium märgib, et seaduste regulatsioon on pigem abstraktne ja seadustes ei ole võimalik kõiki ettetulevaid olukordi kirjeldada, mistõttu peaks ERJK andma juhiseid ja soovitusi, et edaspidi oleksid arusaamad sotsiaalmeedia küsimustes ühetaolisemad.

Oviiri sõnul plaanibki ERJK koostada suunised poliitikutele sotsiaalmeedias tegutsemiseks, osalt ka aina enam kasvava sotsiaalmeediasisu hulga juures komisjoni töömahu vähendamiseks. "Igas postituses ei ole pahatahtlikku soovi riigi vahendeid kasutada. Väga paljud küsimused kuuluvad eetika pärusmaale, millele annab hinnangu valija," ütles ta.