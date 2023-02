ERR Lätis: Ukraina sõja taustal hoogustub ka infosõda veebis

Riias NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuses on Venemaa propaganda arengut Ukraina sõja ajal põhjalikult uuritud ning järjest enam on välja ilmunud fantoom- või robotajakirjanikke, keda tegelikult üldse olemas pole, kuid samas suudavad nad üllitada üsna usutavalt sadu kirjatükke päevas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peamiseks infosõja lahinguväljaks on kujunenud Telegrami kanalid, sest nende sisu blokeeritakse Venemaa suurte propagandakanalite või Lääne platvormidega võrreldes vähem. Valeinfo hulk on küll kasvanud, kuid oluline muutus on see, et Kreml ei suuda kogu infosõda ülalt alla koordineerida.



NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse asejuht Einar Linn ütles, et tekkinud on uus olukord, kus infot on vaja väga kiiresti.

"Seetõttu on tekkinud uus seltskond n-ö sõjablogijaid, kes üritavad vahendada lahinguväljalt infot nii kiiresti kui võimalik, püüdes ära arvata, mis võiks kokku minna Kremli üldiste narratiivide ja üldise looga," ütles Linn.

Läänes räägitakse järjest enam, et Venemaa on infosõda kaotamas, kuid siiski on see tulnud, et jääda, leiti neljapäeval Riias NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse nelja põhjalikku Venemaa-uuringut esitledes. Huvi nende järelduste vastu on ülisuur ja Ukrainalt on infosõjas palju õppida.

NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse direktor Janis Sarts ütles, et ukrainlased on infosõjas edukad, sest nad ei kontrolli infot, vaid annavad

elanikele ja teistele osapooltele - valitsusvälistele organisatsioonidele ja ajakirjanikele - võimaluse leida viise, kuidas tegutseda.

"Kunst, huumor ja teised sellised valdkonnad on osutunud mõjusamaks kui mõni riiklik juhtimiskeskus," sõnas Sarts.



NATO Euroopa vägede ülemjuhatuse kommunikatsioonidivisjoni direktor Jay H. Janzen ütles, et NATO kasutab oma loo jutustamiseks strateegilist kommunikatsiooni. Seda selleks, et selgitada, milleks kasutab NATO lennukikandjaid ja õhukaitset.



Välis- ja kaitseeksperdi, Läti endise kaitseministri Artis Pabriksi sõnul ei ole osa lääne ajakirjanikke ja meediaväljaandeid endale veel selgeks teinud, kuidas töötavad Venemaa infokanalid ja propagandistid ning kuidas kasutatakse tehisintellekti.

Ekspertide hinnangul loob üha kasvav tehislik sisu ehk arvuti loodud Sovinad ja Marinad eelduse infosõja laienemiseks.

"Esialgu me pole näinud veel, et oleks massiliselt kasutatud arvuti poolt genereeritud videot. Selle tootmine veel on tehniliselt natuke keerulisem ja võtab pisut aega, mil see jõuab massidesse, aga see on üsna pea tulemas," lausus Einar Linn.