Poliitikast lahkunud Luik ja Rõivas lõid valimistel kaardipaki segi

Sotside põhilised muudatused on Tallinnas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas on valimisringkonda vahetanud näiteks eurosaadik Sven Mikser, kes eelmistel riigikogu valimistel oli esinumber Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa. Mikser kandideerib nüüd esinumbri praeguse majandusministri Riina Sikkuti järel Mustamäel ja Nõmmel.

Riina Sikkut kandideeris aga 2019. aastal Sven Mikseri järel Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas.

Politoloog ja kodanikuaktivist Triin Toomesaar kandideeris eelmisel korral Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa kuuendal kohal, aga praegustel riigikogu valimistel on ta Harju- ja Raplamaa viies kandidaat.

Kirjanik Kadri Kõusaar, kes eelmisel korral kandideeris Harju- ja Raplamaa kolmanda kandidaadina, kandideerib nüüd Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa neljandal kohal.

Näitleja Tõnu Oja liikus Harju- ja Raplamaalt Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaossa.

Sotside raudvara ja veteranpoliitik Eiki Nestor kandideeris eelmisel korral Jõgeva- ja Tartumaa esinumbrina. Nüüd, aktiivsest poliitikast taandununa, on ta Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonnas neljandal kohal.

Erakonna peasekretär Eduard Odinets kommenteeris ERR-ile, et erakond lähtub nimekirjade kokkupanemisel tasakaalu põhimõttest. "Seda nii näiteks soolisest aspektist vaadatuna, mida nõuab meie nimekirjade koostamise kord, aga vaadatuna ka vanuselisest ja erialasest poolest, samuti lähtuvalt tuntusest. Seda selleks, et kõik nimekirjad oleksid võimalikult mitmekesised ja igas konkreetses piirkonnas leiaks iga valija endale meelepärase sotsiaaldemokraadist kandidaadi," ütles Odinets.

Keskerakond tegi mitmest erakonna liikmest uued esinumbrid

Keskerakonna häältemagnetitest kandideeris pikalt tervise- ja tööministri ametit pidanud, praegune Tallinna abilinnapea Tanel Kiik eelmistel riigikogu valimistel Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas üheksandal kohal, sel korral on ta aga Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine ringkonna esinumber.

Riigikogu liige Enn Eesmaa kandideeris 2019. aastal Lääne-, Saare- Hiiumaal, esinumbrina. Sel korral kandideerib ta Pärnumaal kolmandal positsioonil.

Sumomaadleja ja riigikogulane Kaido Höövelson oli eelmistel riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal teisel kohal, sel korral aga Ida-Virumaa esinumber.

Riigikogu liige Erki Savisaar kandideeris eelmine kord Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas viiendal kohal. Sel korral on ta Kagu-Eesti esinumber.

Samuti Keskerakonna riigikogu fraktsiooni kuuluv Anneli Ott kandideeris 2019. aastal Võru-, Valga ja Põlvamaal teisel kohal, sel korral on ta Tartu linna kolmas number.

Pärnu linnavolikogu liige, ettevõtja Andrei Korobeinik kandideerib sel korral Pärnumaa esinumbrina, eelmistel valimistel kandideeris ta Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas kolmandana.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et suures plaanis on Keskerakonna kandidaatidel siiski väga selge ringkond, kus nad on tavapäraselt kandideerinud ning suuri liikumisi ei ole.

"Ühest vastust muutuste osas alati ei ole, siin ei mängi rolli mitte ainult kandidaadi üldtuntus või populaarsus antud ringkonnas, vaid ka muud tegurid: nimekirja vedamine, mis on kahtlemata suur töö; nelja aasta jooksul toimunud muutused või soov ning vajadus Keskerakonda ja erakonna poliitikaid toetada," lausus ta.

Hanimägi tõi näiteks, et Korobeinikust sai vahepeal Pärnumaa piirkonna esimees ja Pärnu volikogu liige ning Tanel Kiik kandideeris 2019. aastal teises rollis, kui sel korral.

Isamaa vangerdused põhjustas poliitikast lahkunud Jüri Luik

Isamaal liikus välisminister ja erakonna aseesimees Urmas Reinsalu nelja aastaga Tallinna Mustamäe ja Nõmme ringkonna esinumbri kohalt Harju- ja Raplamaa esinumbri kohale. See on positsioon, kus tavapärasel kandideerib erakonna juht. Eelmisel korral kandideeris seal aga poliitikast lahkunud, endine kaitseminister Jüri Luik. Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder aga kandideerib oma kodukandis Järva- ja Viljandimaal.

Näitleja ja viimase riigikogu koosseisu liige Isamaa fraktsioonis Raivo Tamm oli eelmistel riigikogu valimistel Jõgeva- ja Tartumaa nimekirjas neljandal kohal ja seekord Tallinna Mustamäe ja Nõmme ringkonna esinumber.

Juba staažikas riigikogulane Tarmo Kruusimäe kandideeris 2019. aastal Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa esimesel kohal ja sel korral Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa teisel positsioonil.

Erakonna aseesimees ja riigihalduse minister Riina Solman tegi vastupidise liikumise ja kui ta enne oli Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkonna teisel kohal, siis sel korral on ta Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa ringkonna number üks.

Endine justiitsminister ja politseijuht Raivo Aeg oli eelmistel valimistel kodukandis Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal esinumber ja tänavustel riigikogu valimistel kandideerib ta Harju- ja Raplamaal teise kandidaadina.

Isamaa peasekretär Priit Sibul märkis, et Isamaa puhul on enamik suuremaid vangerdusi seotud eelmistel valimistel kandideerinud inimeste karjäärimuutustega.

"Nii on Jüri Luik nüüd Eesti suursaadik NATO juures ning jääb valimistest kõrvale. Neljandas ringkonnas (Harju- ja Raplamaa - toim.) panevad aga kõik erakonnad välja oma raskekahurväe," ütles Sibul.

"Samamoodi on otsustanud poliitikast puhata Sven Sester ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes olid neli aastat tagasi Isamaa liidrid teises ringkonnas (Tallinna Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita - toim.) Nüüd on Kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital nimekirja tipus endine kaitseväe juhataja ja europarlamendi saadik Riho Terras, kellele järgneb varem esimese ringkonna esinumbri rolli täitnud muusik ja riigikogulane Tarmo Kruusimäe," sõnas Sibul.

"Haaberstis-, Põhja-Tallinnas ja Kristiines on seekord Isamaa esindatud ministritasemel: Riina Solmanile järgneb oma valimisdebüüti tegev Kristjan Järvan," ütles Sibul.

"Justiitsminister Lea-Danilson Järg on Mustamäel ja Nõmmel erakonna teiseks numbriks. Tema ette mahub Raivo Tamm, kes eelmine kord kandideeris oma kaitseliidu maleva sidemete tõttu Jõgeva- ja Tartumaal, kuid kuna riigikogus kantav välispoliitikavastutus ei luba teda liiga tihti ringkonda külastama, kandideerib ta seekord Tallinnas," kommenteeris peasekretär.

Reformierakonnas pani kandidaate ringkondi vahetama Rõivas

Endise peaministri Taavi Rõivase poliitikast lahkumise tõttu jäi Lääne-Virumaal esinumbri koht tühjaks ning selle täitis nüüd kaitseminister Hanno Pevkur, kes eelmistel riigikogu valimistel kandideeris Võru-, Valga- ja Põlvamaa esinumbrina.

Reformierakonnas vahetasid ringkonda veel mitu riigikogu liiget.

Näiteks liikus Heidy Purga Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa teiselt kohalt Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa samuti teisele kohale.

Valdo Randpere oli Jõgeva- ja Tartumaa number kaks ja nüüd on Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa ringkonna viiendal kohal.

Mati Raidma kandideeris eelmistel riigikogu valimistel Lääne-Virumaal kolmandal kohal ja nüüd kandideerib Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa neljandal positsioonil.

Kristina Šmigun-Vähi oli eelmisel korral Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa neljas ning seekord Harju- ja Raplamaa viies.

Reformierakonna juhatuse liige Yoko Alender kandideeris 2019. aastal Järva- ja Viljandimaal teisel positsioonil ja nüüd on ta samal kohal Tartu linnas.

Eerik-Niiles Kross kandideeris eelmisel korral Ida-Virumaa esinumbrina ja sel korral on temast saanud Võru-, Valga- ja Põlvamaa teine number.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ütles kommentaariks, et Reformierakonnas koostab ringkondade nimekirjad nimekirjatoimkond, mida juhib peasekretär ning see lähtub kandidaatide soovidest ning sellest, et iga ringkonna nimekiri oleks tasakaalustatud nii soolises kui vanuselises mõttes ning esindatud oleks üleriigiliselt tuntud ja kohalikud poliitikud.

Eesti 200-s ei ole ringkonda vahetanud vaid Igor Taro ja Kadri Tali

Kõige rohkem on ringkondasid vahetanud kandidaadid erakonnas Eesti 200. Peaaegu kõik erakonna ringkondade nimekirjad on täielikult muutunud.

Näiteks Eesti 200 Ida-Virumaa nimekirjas ei ole võrreldes 2019. aasta riigikogu valimiste sealse nimekirjaga ühtegi sama nime.

Eesti 200 kampaaniajuht Marek Reinaas ütles ERR-ile, et Eesti 200 nimekiri sisaldab palju uusi nimesid, kes kandideerivad esimest korda või ongi uued inimesed Eesti poliitikas.

Kõige märkimisväärsem liikumine Eesti 200-s toimus seoses Lauri Hussari saamisega uueks esimeheks, mille tõttu ilmselt Kristina Kallas tugeva häältemagnetina Tartu linna suunati.

Eesti 200 eelmine juht Kristina Kallas oli Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa esinumber, seekord on Kallas Tartu linna esinumber.

Praegune esimees Lauri Hussar oli 2019. aastal Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa esinumber ning sel korral on ta Harju- ja Raplamaa esinumber.

Eesti 200 ringkondade vangerdusi mõjutas ilmselt ka Eesti 200 eelmiste valimiste Harju- ja Raplamaa esinumbri Priit Alamäe otsus sel korral mitte kandideerida.

Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu kandideeris eelmisel korral Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa teisel kohal ja nüüd on temast saanud Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa esinumber.

Viljandi pärismuusika festivali vedav endine Viljandi linnapea Ando Kiviberg oli eelmistel valimistel Harju- ja Raplamaa number kaks ja nüüd on temast saanud Järva- ja Viljandimaa esinumber. 2019. aastal oli Järva- ja Viljandimaa esinumber muusik ja Ukraina kultuuri edendaja Ruslan Trochynskyi, kes sel korral ei kandideeri.

Reinaasi sõnul on erakonnas vaid kaks ringkonda, kus kandidaat on sama nagu eelmistel riigikogu valimistel - need on endine ajakirjanik Igor Taro Võru-, Valga- ja Põlvamaal ja dirigent Kadri Tali Pärnumaal, kes on mõlemad ka endiselt oma ringkondade esinumbrid.

Reinsaasi sõnul ei ole Eesti 200 poliitikutel veel välja kujunenud oma traditsioonilisi ringkondi, kus kandideerida, küll aga rõhutas ta, et enamus esinumbreid kandideerivad oma kodukohas.

EKRE - ministriamet Järvikust esinumbrit ei teinud

EKRE puhul võib esile tõsta asjaolu Mart Järvik oli 2019. aastal Harju- ja Raplamaal seitsmes kandidaat. Vahepeal maaeluministri ametis olnud Järvik on sel korral Järva- ja Viljandimaa kaheksas kandidaat. Sealne esinumber on aga eurosaadik Jaak Madison, kes ka eelmine kord samas ringkonnas samal positsioonil kandideeris.

Eelmisel korral Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal neljandal kohal kandideerinud Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Agnes Pulk kandideerib nüüd Pärnumaa kuuenda numbrina.

Eelmisetel riigikogu valimistel Jõgeva- ja Tartumaal viiendal kohal kandideerinud Malle Pärn on nüüd EKRE Tartu linna neljas kandidaat.

Kardioloog Hasso Uuetoa kandideeris Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa kaheksandal kohal, nüüd Harju- ja Raplamaal, on ta seitsmendal positsioonil.

Vabatahtlikest koosneva ja kadunud inimeste otsimisega tegeleva sihtasutuse "Kadunud" juht Aare Rüütel oli eelmistel riigikogu valimistel Jõgeva- ja Tartumaal üheksas, nüüd kandideerib ta Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine ringkonna 12. kohal.