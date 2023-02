Grosberg: mingil hetkel taanduvad ukrainlased ilmselt Bahmutist

Bahmuti kaitsmine on andnud Ukraina relvajõududele võimaluse kaitserajatiste rajamiseks mujal ning seetõttu on ilmselt peagi oodata sealt ukrainlaste taandumist, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

Grosberg ütles igareedesel kaitseministeeriumi pressikonverentsil julgeolekuolukorrast, et praegu on Bahmut veel Ukraina relvajõudude valduses, kuigi linna saabuvad teed on põhja-, ida- ja lõunasuunalt ära lõigatud ning ainuke linnast väljumise tee on läänesuunaline.

Grosberg märkis, et Bahmut on olnud vene relvajõududele peamiseks eesmärgiks.

"See, et Ukraina relvajõud on hoidnud linna, on andnud neile võimaluse nii-öelda rajada järgnevad kaitseliinid, selleks, et kaitsta järgnevaid piirkondi, asulaid näiteks nagu Kramatorsk ja Slovjansk. Ja maastik selles piirkonnas annab ilmselgelt eelise ukrainlastele järgnevatel kaitseliinidel olemisel, kuna need asuvad kõrgustikel," rääkis Grosberg.

"Sellest tulenevalt on võimalik lähinädalatel, võib-olla ka lähipäevadel ukrainlaste taandumine Bahmutist. Kõik sõltub sellest, millisesse valmidusastmesse on oma kaitseliinid suudetud rajada. Ja ühest hetkest ei ole enam mõistlik ressurssi linna hoidmiseks raisata," lisas Grosberg.

Grosberg märkis, et mingit strateegilist muutust rindel Bahmuti loovutamine Vene Föderatsioonile ei anna, küll aga on see psühholoogiliseks, moraalseks ja infooperatsioonideks vajalikuks võiduks Vene Föderatsioonile.

"Edu saavutamine ja igasugune rünnaktegevus on ilmselgelt Vene Föderatsiooni relvajõududele äärmiselt oluline. Ja nad peavad mingites piirkondades edu saavutama, läbimurdeid tegema ja mingeid võite ette näitama," rääkis Grosberg.

Ta lisas, et veelgi pinget paneb venelastele peale võimalik uue relvastuse saabumine ukrainlaste kätte, mis tähendab, et järgneva paari nädala jooksul on võimalik lokaalsete rünnakute osakaalu suurendamine.

Samal ajal jätkab Grosbergi sõnul ka Vene Föderatsioon kaitserajatiste loomist. "Eelkõige nende poolt kõige kardetumas suunas ehk siis Zaporižžja oblastist Melitopoli poole," sõnas Grosberg.

Grosberg rääkis veel, et Valgevenes on lõpetanud oma väljaõppe ka esimene mobiliseeritute partii, kes nüüd saadetakse Ukraina piiride juurde. Samas on rotatsiooniga toodud väljaõppele uus kontingent.

Grosberg rääkis, et paljuräägitud teine mobilisatsioonilaine ei ole alanud, ent esimene mobilisatsioonilaine ei ole ka veel lõppenuks kuulutatud.

"Oluliselt väiksemas mahus ja nii-öelda radari all on mobilisatsioon pidevalt toimunud, inimesi on teenistusse kutsutud, väljaõpe on toimunud," ütles ta.

"Kui praegusel hetkel on laias laastus jõudude tasakaal isikkoosseisu mõttes rindel üks-ühele, siis nii nagu ma eelnevalt mitmel korral olen maininud, siis eduka rünnakuoperatsiooni läbiviimiseks peaks olema see tasakaal kolm ühele," lausus Grosberg.

Grosberg pakkus, et seetõttu võib mobilisatsiooni jätkumine kuni suveni olla täiesti võimalik.