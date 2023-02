Oluline esmaspäeval, 6. veebruaril kell 5.55:

- CNN: Ukraina väed valmistuvad karmiks kevadeks;

- Kiiev: Ukraina väed jätkavad Bahmuti kaitsmist;

- Ukraina: Vene vägede poolt okupeeritud Enerhodar on jäänud ilma keskkütte ja sooja veeta;

CNN: Ukraina väed valmistuvad karmiks kevadeks

Telekanali CNN allikate teatel valmistuvad Ukraina väed karmiks kevadeks. Ukraina hoiatas hiljuti, et Venemaa võib lähiajal alustada uut pealetungi. Kevadel plaanivad pealetungi alustada ka Ukraina väed.

CNN-i ajakirjanike sõnul ütles neile üks Ukraina ohvitser, et "tõeline sõda pole veel alanud".

"Seal on märke, mida nägime rindel, et midagi hakkab juhtuma. See on suure pealetungi eelmäng," ütles üks CNN-i ajakirjanik.

Ukraina teatel võib Venemaa alustada uut pealetungi juba veebruaris.

Ukraina on valmis selleks, et Venemaa alustab suurpealetungi juba veebruaris, ütles Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov pühapäeval.

Reznikovi sõnul on Ukrainal praegu varud olemas, et Vene suurpealetung tagasi lüüa, kuigi kogu lääneriikide lubatud sõjaline abi ei jõuaks õigeks ajaks kohale.

"Kogu lääne varustus ei jõua õigel ajal kohale. Aga me oleme valmis. Meil on varud ja reservid, mida saame kasutada ja millega saame rünnaku tagasi lüüa," ütles Reznikov.

Meedia teatel vabastatakse Reznikov lähiajal ametist. Tema asemel saab uueks kaitseministriks praegune sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov.

Kiiev: Ukraina väed jätkavad Bahmuti kaitsmist

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas pühapäeval, et Ukraina väed jätkavad Bahmuti kaitsmist.

"See on endiselt sümbol," teatas Reznikov.

Venemaa palgasõdurite Wagner juht Jevgeni Prigožin teaas samuti pühapäeval, et Bahmutis käivad ägedad lahingud. Prigožini väitel toimuvad linnas tänavalahingud, kus võideldakse iga maja ja trepikoja pärast, vahendas CNN.

Reznikovi sõnul kaotavad Vene väed Bahmuti ümbruses iga päev umbes 500 võitlejat.

Suurbritannia kaitseministeerium ütles oma igapäevases ülevaates, et Venemaa on viimase nädala jooksul Bahmuti piiramises väikeseid edusamme teinud. Venelaste tuleulatuses on kaks linna viivat põhiteed, mida peaksid kasutama linna kaitsvad ukrainlased.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeva õhtul samuti, et Ida-Ukrainas käivad karmid lahingud.

Venemaa on tema sõnul survet tugevdamas, et teha tasa eelmise aasta kaotusi. "Me näeme seda erinevates kohtades rindel ja ka surve tugevnemist infosõjas," lausus Zelenski.

Ukraina: Vene vägede poolt okupeeritud Enerhodar on jäänud ilma keskkütte ja sooja veeta

"Enerhodaris puudub praegu inimestel juurdpeääs soojale veele, elumajades on temperatuur 10-15 kraadi. Olukord linnas on endiselt kriitiline," ütles Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov.