Vene nafta hinnalagi Eesti majandust eriti ei mõjuta

Esimene hinnalagi 45 dollarit barrelist kehtib toornaftast odavamatele ning teine hinnalagi 100 dollarit barrelist toornaftast kallimatele toodetele.

"Sisuliselt on tegu esimese eduka katsega kehtestada hinnalagi Venemaa naftatoodangule, sealhulgas ka diislikütusele jne. Selles valguses võib öelda, et see mehhanism, kuigi algas alles nüüd, võib tegelikkuses edasi kesta, veel madalamatele hinnalagedele jõutakse ilmselt tasapisi," rääkis Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

Luikmel usub, et lähemas tulevikus hinnalage kärbitakse ning see paneb Venemaa kaubandusläbirääkijad raskesse olukorda.

"Kõige olulisem on selle juures see, et tegelikkuses ka need riigid, kellega Venemaa praegu ikkagi kaupleb naftaga, teavad üsna selgelt, et hinnapiirid on kehtestatud ja nende tõenäoline langetamine leiab ilmselt lähikuudel aset ja seetõttu on Venemaal ka oma nn sõbralike riikidega järjest raskem teha pikaajalisi lepinguid," ütles Luikmel.

Eesti majandust uued sanktsioonid otseselt ei puuduta, sest siinsete ettevõtete jaoks kehtis Vene naftatoodete impordi keeld juba detsembri algusest. Küll aga laienes see keeld nüüd ka eraisikutele.

"Eraisikud ei tohi tuua Venemaalt kütust sisse. Eraisikutel ei ole lubatud enam kaasa tuua rohkem kütust, kui neil on standardses kütusepaagis ja see kütus on mõeldud kasutamiseks ainult selles mootorsõidukis. Ei ole enam lubatud võtta kaasa kanistrites olevat kütust," sõnas MTA tolliformaalsuste valdkonna juht Külli Kurvits.

Paagitäie kütusega pääseb maksuvabalt Venemaalt Eestisse kord kuus. Kui kuu aja jooksul teist korda üle piiri käia, ei tohi paagiski olla rohkem kütust kui minnes. Paagis sisalduva liigse kütusekoguse eest tuleb tasuda kõik maksud.