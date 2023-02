Kallas: Soome ja Rootsi NATO-sse pääsu venimine ei kahjusta meie kaitsekoostööd

Eesti kaitsekoostöö Soome ja Rootsiga on juba praegu väga hea ning seda ei kahjusta ka see, kui nende kahe riigi NATO-sse võtmine on venima jäänud, ütles peaminister Kaja Kallas.

"Meie julgeolekukoostöö Soome ja Rootsiga on väga tugev. Me oleme koos ka NATO tegevustes, kus kavandame ühiseid sõjalisi õppusi ja juba tegutseme koos kaitsevaldkonnas. Oleks loomulikult väga hea, kui nii Soome kui ka Rootsi oleks NATO liikmesriigid, aga kui me vaatame meie sõjalist koostööd, siis see toimib juba praegu väga hästi ja ma ei usu, et see kuidagi meie piirkonna julgeolekut nõrgestaks, kui see protsess (mõlema liitumine NATO-ga – toim.) võtab kauem aega, kui me oleks arvanud," rääkis Kallas teisipäeval Tallinnas antud ühisel pressikonverentsil pärast kohtumist oma Rootsi kolleegi Ulf Kristerssoniga.

Rootsi peaminister kordas juba varem välisminister Tobias Billströmi öeldut, et Rootsi on valmis osalema Balti riikide õhuturbes ning saatma NATO liitlasena ka maavägede üksusi Balti riikidesse.

Lisaks õhuturbe operatsioonidele Eestis, Lätis ja Leedus on Rootsi valmis osalema samasugustel operatsioonidel ka Musta mere ja Islandi õhuruumis, ütles Kristersson.

"Me tugevdame koos Soomega NATO-t ja avame uusi kanaleid, et julgeolekukoostööd regioonis tugevdada. Oleme siin selleks, et pakkuda turvatunnet," rääkis Rootsi peaminister.

Kristersson ütles ka, et näeb täiendavaid koostöö parandamise võimalusi Eestiga tuues esile küberjulgeoleku valdkonna. "Meie riike ründavad praegu teised riigid ja see on tahtlik tegevus. Meid ründavad sellised jõud, mis püüavad meid kahjustada. Me oleme kübervaldkonnas vägagi arenenud riigid ja me suudame koos rohkem ära teha," tõdes ta.

Kommenteerides Türgi vastuseisu Rootsi võtmisele NATO liikmeks viitas Kristersson seal kevadel toimuvatele valimistele Türgis, mis võivad ratifitseerimisprotsessi venitada. Vastates küsimusele Soome võimalikust liitumisest NATO-ga enne Rootsit, märkis Kristersson, et mõistab soomlaste pahameelt, kuid viitas eelmisel suvel koos Türgiga sõlmitud kolmepoolsele memorandumile, millest tuleb kinni pidada.

Kallas lubas Eesti toetust, et Rootsi liitumine alliansiga saaks võimalikult kiiresti teoks.

Soome ja Rootsi ühinemist NATO-ga ei ole siiani ratifitseerinud veel Türgi ja Ungari. Türgi on seejuures viidanud vastuoludele peamiselt Rootsiga, mis Ankara hinnangul ei tee piisavalt Türgi-vaenulike jõudude ohjeldamiseks.