Saksamaa kiitis ametlikult heaks 178 Leopard 1 tanki saatmise Ukrainale

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius lubas Kiievis, et mitmed Euroopa riigid saadavad Ukrainale üle 100 Leopard 1A5 tanki. Saksakeelne Business Insider teatas varem, et Saksa valitsus annab ekspordiloa saata Ukrainale 187 Leopard 1 tanki. Need tankid asuvad praegu kahe Saksa kaitsetööstuse ettevõtte ladudes ning nende töökorda saamise rahastus pole veel paigas.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius tegi teisipäeval üllatusvisiidi Kiievisse ning teatas, et Saksamaa lubab saata Ukrainale rohkem kui 100 Leopard 1A5 tanki mitme Euroopa Liidu liikmesriigi poolt, vahendas Tagesschau. Nende tankidega saaks relvastada vähemalt kolm Ukraina pataljoni 2024. aasta esimeses või teises kvartalis, kinnitas Pistorius.

Saksa kaitseministeeriumi teatel andis Saksa majandusministeerium loa eksportida Ukrainale kuni 178 Leopard 1A5 tanki. Kaitseministeeriumi teatel veel selgub kui palju tanke Ukrainale tegelikult antakse, kuna see sõltub nende remontimise progressist.

Kaitseminister Boris Pistorius kinkis visiidi käigus oma Ukraina ametikaaslasele Oleksi Reznikovile Leopard 2 tanki mudeli.

BREAKING: The "first" Leopard 2 has arrived in Kyiv

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 7, 2023

Tanke ostavad Ukraina jaoks ühiselt Taani, Madalmaad ja Saksamaa

Taani, Madalmaad ja Saksamaa ostavad Saksa ettevõtetelt vähemalt 100 Leopard 1A5 tanki Ukraina tarbeks, vahendas BBC. Hollandi kaitseminister Kaisa Ollongren teatas pressikonverentsil, et kuigi Leopard 1 on vana tank, siis on ta Ukrainas sõdimiseks sobilik. "See on end tõestanud tank ja kuna nad on moderniseeritud ja lahinguks valmis, siis on nad ukrainlastele kasulikud," kinnitas Kaisa Ollongren.

Kolme riigi ühises deklaratsioonis teatati, et Leopard 1 tankide tarnest Ukrainale oli huvitatud ka Belgia

Leopard 1 tanke toodeti 1965. aastast 1984. aastani.

Leopard 1 tankide tarnest teatas varem Saksa meedia

Business Insideri saksakeelne portaal teatas varem, et Saksa föderaalvalitsus teisipäeval lubab saata Ukrainale 187 Leopard 1 tanki. Hiljem teatas eraldiseisvalt Der Spiegel, et Saksa Föderaalne julgeolekunõukogu on Leopard 1 tankide tarned heaks kiitnud.

Leopard 1 tank Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) territooriumil Autor/allikas: SCANPIX/Axel Heimken/dpa

Kõnealused Leopard 1 tankid asuvad Rheinmetalli ja Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ladudes. Nendest 88 tanki on Rheinmetalli valduses ja 99 kuulub FFG inventari.

Kuigi arvuliselt on neid tanke palju, siis Business Insideri allikate väitel ei ole nende tankide remondi rahastus veel kindlustatud. See peaks olema eraldiseisvalt lähinädalatel paika pandud. Esimesed Leopard 1 tankid peaksid jõudma Ukrainasse 2023. aasta keskel. Portaal rõhutab, et pole veel selge, kas kõik 187 Leopard 1 tanki oleksid lõpuks valmis lahinguks või kas mõned neist tehakse varuosadeks.

Saksa Leopard 1 tankid, nagu ka varem Saksamaa lubatud Leopard 2 tankid, ei jõua Ukrainasse enne eeldatavaid Vene ja Ukraina suurpealetunge. Lääneriikide tankide tarne puhul on aga Saksa valitsusallikate sõnul tankidest endast tähtsam nende laskemoona saadavus. Leopardi tankid kasutavad NATO standardset 105 mm kaliibriga moona, mida on saadaval suuremas koguses kui Nõukogude kaliibriga tankimoona, mida Ukraina ei saa enda tankidele ise juurde toota.

Tankide tarnest Saksa ettevõtete ladudest teatas alguses 3. veebruaril Saksa valitsuse pressiesindaja Steffen Hebestreit. Tollal ei öeldud küll avalikult välja ekspordiloa saanud tankide arvu.